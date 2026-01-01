Įdiek „TimeTagger“ vienu spustelėjimu.
Privatumą užtikrinantis asmeninis laiko sekiklis su interaktyvia laiko juosta, žymėmis, ataskaitomis ir integruota Pomodoro darbo eiga.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.
Ką gali kurti su TimeTagger
„TimeTagger“ yra atvirojo kodo žiniatinklio laiko stebėjimo įrankis, sukurtas remiantis interaktyvia laiko juosta ir žymėmis valdomu darbo eiga, o ne griežtomis projektų hierarchijomis. Skirtas laisvai samdomiems darbuotojams, konsultantams ir asmenims, kurie atsiskaito valandiniu tarifu, jis pakeičia nepatogią darbo laiko apskaitos programinę įrangą greita, klaviatūra valdoma vartotojo sąsaja, kuri veikia bet kurioje modernioje naršyklėje ir sinchronizuojasi tarp įrenginių.
Savo VPS serveryje talpindamas „TimeTagger“, tu kontroliuoji kiekvieną įrašytą minutę, kliento žymę ir sąskaitos faktūros eksportą – joks trečiosios šalies SaaS neturi tavo atsiskaitymų istorijos įkaitu, nėra mokesčių už kiekvieną vartotoją ir jokios rizikos, kad tavo paskyra bus uždaryta įtemptos savaitės metu.
Pagrindinės TimeTagger savybės
Interaktyvi laiko juosta
Vizualizuok savo dieną interaktyvioje laiko juostoje, kurioje gali vilkti, keisti dydį ir skaidyti įrašus, kad tiksliai atitiktų, kaip vyko darbas.
Žymėmis pagrįstas sekimas
Atsisakykite griežtų projektų struktūrų ir žymėkite darbus laisvos formos žymėmis, kad tas pats įrašas vienu metu galėtų priklausyti klientui, užduočiai ir atsiskaitymo kodui.
PDF ir CSV ataskaitos
Generuok filtruotas ataskaitas pagal žymą, laikotarpį ar tikslą ir eksportuok jas PDF arba CSV formatu sąskaitų faktūrų išrašymui, apskaitai ir komandos atnaujinimams.
Tikslai ir Pomodoro
Nustatyk dienos, savaitės ar mėnesio valandų tikslus ir vykdyk sutelktas Pomodoro sesijas tiesiai sekiklyje – nereikia jokių papildomų programėlių.
Įrenginių sinchronizavimas
Stebėk iš stalinio kompiuterio, planšetės ar telefono per interaktyviąją žiniatinklio UI, ir kiekvienas pakeitimas bus automatiškai sinchronizuojamas su tavo savarankiškai priglobtu serveriu.
Privatumas nuo pat projektavimo
Visi įrašai saugomi vietinėje SQLite duomenų bazėje tavo VPS serveryje, todėl klientų vardai, valandos ir atsiskaitymo duomenys niekada nepasiekia trečiosios šalies debesies.
Kodėl verta naudoti TimeTagger Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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