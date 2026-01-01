Iki 69 % nuolaida TimeTagger

Įdiek „TimeTagger“ vienu spustelėjimu.

Privatumą užtikrinantis asmeninis laiko sekiklis su interaktyvia laiko juosta, žymėmis, ataskaitomis ir integruota Pomodoro darbo eiga.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek „TimeTagger“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą TimeTagger

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su TimeTagger

„TimeTagger“ yra atvirojo kodo žiniatinklio laiko stebėjimo įrankis, sukurtas remiantis interaktyvia laiko juosta ir žymėmis valdomu darbo eiga, o ne griežtomis projektų hierarchijomis. Skirtas laisvai samdomiems darbuotojams, konsultantams ir asmenims, kurie atsiskaito valandiniu tarifu, jis pakeičia nepatogią darbo laiko apskaitos programinę įrangą greita, klaviatūra valdoma vartotojo sąsaja, kuri veikia bet kurioje modernioje naršyklėje ir sinchronizuojasi tarp įrenginių.

Savo VPS serveryje talpindamas „TimeTagger“, tu kontroliuoji kiekvieną įrašytą minutę, kliento žymę ir sąskaitos faktūros eksportą – joks trečiosios šalies SaaS neturi tavo atsiskaitymų istorijos įkaitu, nėra mokesčių už kiekvieną vartotoją ir jokios rizikos, kad tavo paskyra bus uždaryta įtemptos savaitės metu.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės TimeTagger savybės

Interaktyvi laiko juosta

Vizualizuok savo dieną interaktyvioje laiko juostoje, kurioje gali vilkti, keisti dydį ir skaidyti įrašus, kad tiksliai atitiktų, kaip vyko darbas.

Žymėmis pagrįstas sekimas

Atsisakykite griežtų projektų struktūrų ir žymėkite darbus laisvos formos žymėmis, kad tas pats įrašas vienu metu galėtų priklausyti klientui, užduočiai ir atsiskaitymo kodui.

PDF ir CSV ataskaitos

Generuok filtruotas ataskaitas pagal žymą, laikotarpį ar tikslą ir eksportuok jas PDF arba CSV formatu sąskaitų faktūrų išrašymui, apskaitai ir komandos atnaujinimams.

Tikslai ir Pomodoro

Nustatyk dienos, savaitės ar mėnesio valandų tikslus ir vykdyk sutelktas Pomodoro sesijas tiesiai sekiklyje – nereikia jokių papildomų programėlių.

Įrenginių sinchronizavimas

Stebėk iš stalinio kompiuterio, planšetės ar telefono per interaktyviąją žiniatinklio UI, ir kiekvienas pakeitimas bus automatiškai sinchronizuojamas su tavo savarankiškai priglobtu serveriu.

Privatumas nuo pat projektavimo

Visi įrašai saugomi vietinėje SQLite duomenų bazėje tavo VPS serveryje, todėl klientų vardai, valandos ir atsiskaitymo duomenys niekada nepasiekia trečiosios šalies debesies.

Kodėl verta naudoti TimeTagger Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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