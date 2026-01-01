Įdiek Nightlio vienu spustelėjimu.
Privatumas pirmiausia, savarankiškai talpinamas nuotaikų sekiklis ir dienoraštis – atvirojo kodo „Daylio“ alternatyva tavo VPS.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Nightlio
Nightlio yra savarankiškai talpinama nuotaikų sekimo ir dienoraščio programa, sukurta kaip nemokama, privatumą teikianti pirmenybę alternatyva prenumeruojamoms programėlėms, tokioms kaip Daylio. Registruok nuotaikas penkių balų skalėje, pridėk Markdown formatuotus dienoraščio įrašus, žymėk įrašus pritaikomomis grupėmis ir peržiūrėk tendencijas naudodamas kalendoriaus rodinius, serijų skaitiklius ir apibendrintą statistiką – visa tai iš interaktyvios žiniatinklio sąsajos, kuri veikia stalinių ir mobiliųjų įrenginių naršyklėse.
Paleidus Nightlio savo VPS serveryje, visi nuotaikų įrašai ir dienoraščio pastabos saugomi vietinėje SQLite duomenų bazėje, kurią tu kontroliuoji, be reklamos, telemetrijos ir jokios rizikos, kad tarp tavęs ir tavo duomenų atsiras mokamų sienų.
Pagrindinės Nightlio savybės
Kasdienis nuotaikos stebėjimas
Užfiksuok savo nuotaiką penkių balų skalėje vienu palietimu ir stebėk, kaip atsiskleidžia tendencijos per dienas, savaites ir mėnesius.
Markdown dienoraščio vedimas
Pridėk išsamių „Markdown“ pastabų prie kiekvieno įrašo su antraštėmis, sąrašais ir nuorodomis, turtingesniems kontekstu apmąstymams.
Pasirinktinės žymų grupės
Sukurk savo kategorijas, tokias kaip miegas, produktyvumas ar socialinis, ir žymėk įrašus, kad atrastum, kas veikia tavo nuotaiką.
Kalendorius ir serijos
Naršyk nuotaikų istoriją kalendoriaus rodinyje ir išlik motyvuotas, stebėdamas integruotą dienoraščio įrašų seriją.
Įžvalgi analitika
Peržiūrėk vidutinę nuotaiką laikui bėgant, nuotaikos pasiskirstymo diagramas ir žaidybinius pasiekimus, kurie apdovanoja už nuoseklų dienoraščio pildymą.
SQLite saugykla
Visi įrašai yra saugomi viename SQLite faile tavo VPS, kurį lengva sukurti atsarginę kopiją, perkelti tarp serverių arba eksportuoti bet kuriuo metu.
Kodėl verta naudoti Nightlio Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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