Įdiek RSSHub vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo RSS srautų generatorius, kuris leidžia prenumeruoti bet kurią svetainę – nuo socialinių tinklų iki GitHub ir dar daugiau.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su RSSHub
RSSHub yra didžiausias pasaulyje atvirojo kodo RSS tinklas, palaikantis daugiau nei 5 000 maršrutų platformoms, kurios nustojo siūlyti vietinius RSS kanalus – „Instagram“, „YouTube“, „Twitter“, „TikTok“, „Reddit“, „GitHub“ ir daugelis kitų. Turėdamas daugiau nei 41 000 „GitHub“ žvaigždučių ir 1 300+ kūrėjų indėlio, jis tapo pagrindiniu sprendimu, leidžiančiu išlaikyti atvirąjį žiniatinklį prenumeruojamu.
Savarankiškas RSSHub talpinimas reiškia, kad jūsų turinio vartojimo įpročiai išlieka privatūs – visos kanalų užklausos kyla iš jūsų serverio, o ne iš viešų egzempliorių, kurie gali registruoti užklausas. „Redis“ talpykla užtikrina, kad dažnai pasiekiami kanalai veiktų greitai ir sumažina apkrovą šaltinio svetainėms.
Pagrindinės RSSHub savybės
5 000+ turinio maršrutų
Apima šimtus platformų, įskaitant socialinę žiniasklaidą, naujienų svetaines, GitHub, el. prekybą ir specializuotus leidinius – jei ji turi puslapį, RSSHub gali paversti jį sklaidos kanalu.
Socialinių tinklų srautai
Generuokite RSS srautus iš Instagram, Twitter, TikTok ir YouTube, nesukurdami paskyrų ir nesuteikdami trečiųjų šalių programėlėms prieigos prie savo prisijungimo duomenų.
Redis talpykla
Integruotas „Redis“ užtikrina greitus sklaidos kanalų atsakymus dažnai pasiekiamiems maršrutams, sumažindamas pasikartojančias užklausas į šaltinio svetaines.
Privatumas pirmiausia naršant
Sekite bet kokį turinio šaltinį naudodami savo naujienų skaitytuvą, nepasidalindami skaitymo įpročiais su komercinėmis platformomis ar agregatorių paslaugomis.
Automatizavimo integracija
Prijunk RSSHub kanalus prie n8n, Zapier ar Home Assistant, kad suaktyvintum darbo eigas kaskart, kai naujas turinys paskelbiamas bet kurioje palaikomoje platformoje.
Kodėl verta naudoti RSSHub Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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