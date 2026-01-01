Naršyklėje veikiantis IMAP žiniatinklio pašto klientas su į darbalaukį panašia sąsaja, skirta el. laiškams skaityti, rašyti ir tvarkyti.
Rinkis VPS planą Roundcube
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Roundcube
Roundcube yra ilgai veikiantis atvirojo kodo žiniatinklio pašto klientas, naudojamas talpinimo paslaugų teikėjų, universitetų ir savarankiškai talpinančių asmenų, siekiant suteikti bet kuriai IMAP pašto dėžutei greitą, modernią žiniatinklio sąsają. Jis jungiasi prie tavo esamų IMAP ir SMTP serverių – tai nėra pats pašto serveris – o tai reiškia, kad tu išlaikai savo dabartinį pašto dėžutės teikėją ir įgyji patobulintą, pritaikomą sąsają su aplankų valdymu „vilk ir mesk“ principu, susietomis pokalbių gijomis, kontaktais ir įskiepių sistema.
Savarankiškai talpinant Roundcube savo VPS serveryje, žiniatinklio pašto sesijos, adresų knygos ir naudotojų nuostatos lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, atokiau nuo trečiųjų šalių žiniatinklio pašto paslaugų, kurios profiliuoja srautą arba riboja paskyros funkcijas.
Pagrindinės Roundcube savybės
IMAP žiniatinklio pašto klientas
Jungiasi prie bet kurio IMAP ir SMTP serverio, kad galėtum naudoti Roundcube kaip sąsają esančiai pašto dėžutei, nemigruodamas paskyrų.
Prisitaikanti elastinga oda
Numatytoji „Elastic“ sąsaja prisitaiko prie stalinių kompiuterių, planšetinių kompiuterių ir telefonų ekranų, suteikdama natūralią patirtį visuose įrenginiuose.
Integruota adresų knyga
Tvarkyk asmeninius ir bendrinamus kontaktus, kontaktų grupes ir LDAP katalogus kartu su savo žinutėmis, nepalikdamas gautųjų.
Įskiepių ekosistema
Išplėsk funkcionalumą naudodami papildinius, skirtus „managesieve“ filtrams, dviejų veiksnių autentifikavimui, kalendoriams, šifravimui ir dar daugiau.
Gijinės pokalbiai
Grupuoja susijusius pranešimus į pokalbių gijas su visatekste paieška ir greitaisiais filtrais, kad užimtos pašto dėžutės būtų lengvai valdomos.
Svetainės kalbų palaikymas
Pateikiama su vertimais daugiau nei 70 kalbų ir iš karto palaiko kiekvieno naudotojo kalbos ir laiko juostos nuostatas.
Kodėl verta naudoti Roundcube Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui