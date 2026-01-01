Iki 69 % nuolaida Roundcube

Naršyklėje veikiantis IMAP žiniatinklio pašto klientas su į darbalaukį panašia sąsaja, skirta el. laiškams skaityti, rašyti ir tvarkyti.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
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Rinkis VPS planą Roundcube

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Roundcube

Roundcube yra ilgai veikiantis atvirojo kodo žiniatinklio pašto klientas, naudojamas talpinimo paslaugų teikėjų, universitetų ir savarankiškai talpinančių asmenų, siekiant suteikti bet kuriai IMAP pašto dėžutei greitą, modernią žiniatinklio sąsają. Jis jungiasi prie tavo esamų IMAP ir SMTP serverių – tai nėra pats pašto serveris – o tai reiškia, kad tu išlaikai savo dabartinį pašto dėžutės teikėją ir įgyji patobulintą, pritaikomą sąsają su aplankų valdymu „vilk ir mesk“ principu, susietomis pokalbių gijomis, kontaktais ir įskiepių sistema.

Savarankiškai talpinant Roundcube savo VPS serveryje, žiniatinklio pašto sesijos, adresų knygos ir naudotojų nuostatos lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, atokiau nuo trečiųjų šalių žiniatinklio pašto paslaugų, kurios profiliuoja srautą arba riboja paskyros funkcijas.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Roundcube savybės

IMAP žiniatinklio pašto klientas

Jungiasi prie bet kurio IMAP ir SMTP serverio, kad galėtum naudoti Roundcube kaip sąsają esančiai pašto dėžutei, nemigruodamas paskyrų.

Prisitaikanti elastinga oda

Numatytoji „Elastic“ sąsaja prisitaiko prie stalinių kompiuterių, planšetinių kompiuterių ir telefonų ekranų, suteikdama natūralią patirtį visuose įrenginiuose.

Integruota adresų knyga

Tvarkyk asmeninius ir bendrinamus kontaktus, kontaktų grupes ir LDAP katalogus kartu su savo žinutėmis, nepalikdamas gautųjų.

Įskiepių ekosistema

Išplėsk funkcionalumą naudodami papildinius, skirtus „managesieve“ filtrams, dviejų veiksnių autentifikavimui, kalendoriams, šifravimui ir dar daugiau.

Gijinės pokalbiai

Grupuoja susijusius pranešimus į pokalbių gijas su visatekste paieška ir greitaisiais filtrais, kad užimtos pašto dėžutės būtų lengvai valdomos.

Svetainės kalbų palaikymas

Pateikiama su vertimais daugiau nei 70 kalbų ir iš karto palaiko kiekvieno naudotojo kalbos ir laiko juostos nuostatas.

Kodėl verta naudoti Roundcube Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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