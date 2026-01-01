Įdiekite „Matrix Synapse“ vienu spustelėjimu.
Decentralizuotas, nuo galo iki galo šifruotas pokalbių serveris saugiam bendravimui realiuoju laiku su visišku federacijos palaikymu.
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Ką gali kurti su Matrix Synapse
„Matrix Synapse“ yra etaloninis namų serveris, skirtas atvirajam ryšio protokolui „Matrix“, leidžiantis realaus laiko pranešimus, balso ir vaizdo skambučius, failų bendrinimą ir visišką šifravimą per federacinį serverių tinklą. Juo pasitiki vyriausybės, universitetai ir įmonės visame pasaulyje, „Synapse“ leidžia tavo vartotojams saugiai bendrauti, išlaikant visus duomenis tavo infrastruktūroje.
Federacija leidžia tavo serveriui sklandžiai prisijungti prie kitų „Matrix“ serverių, kad tavo vartotojai galėtų pasiekti bet ką visame pasauliniame „Matrix“ tinkle. Su tiltais į „Slack“, „Discord“, IRC ir „Telegram“, „Synapse“ integruojasi į esamus komunikacijos procesus, neversdamas visų naudoti vienos platformos.
Pagrindinės Matrix Synapse savybės
End-to-end šifravimas
Visi privatūs pranešimai ir grupiniai pokalbiai yra šifruojami pagal numatytuosius nustatymus, užtikrinant, kad duomenys išliktų privatūs net ir nuo serverio administratorių.
Federacijos palaikymas
Bendrauk su vartotojais bet kuriame „Matrix“ serveryje visame pasaulyje naudodamas sklandžią tarpusavio serverių federaciją.
Platformos tiltai
Prisijunkite prie Slack, Discord, IRC, Telegram ir kitų platformų naudodami protokolų tiltus.
Kambariai ir erdvės
Tvarkyk pokalbius naudodamas kambarius, erdves, gijas, reakcijas ir žinučių redagavimą struktūrizuotam bendravimui.
Balso ir vaizdo skambučiai
Skambinkite VoIP balso ir vaizdo skambučiais tiesiogiai „Matrix“ klientuose be išorinių paslaugų.
SSO integracija
Autentifikuokite vartotojus per OIDC, SAML ir CAS teikėjus, skirtus įmonės vieningajam prisijungimui.
Kodėl verta naudoti Matrix Synapse Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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