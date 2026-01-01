Įdiek Gogs vienu spustelėjimu.
Nesudėtinga, savarankiškai talpinama Git paslauga, parašyta Go kalba — lengva, greita ir lengvai paleidžiama bet kuriame serveryje.
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Ką gali kurti su Gogs
Gogs (Go Git Service) yra savarankiškai talpinama Git paslauga, sukurta paprastumui ir minimaliam išteklių naudojimui. Parašyta Go kalba, ji suteikia saugyklų valdymą, klaidų ir užduočių sekimą, wiki palaikymą ir komandos organizavimą per švarią web sąsają, ir efektyviai veikia net mažuose VPS egzemplioriuose.
Savarankiškai talpinant Gogs, tavo išeities kodas lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, be mokesčių už naudotoją ir be priklausomybės nuo išorinių hostingo platformų. Šis diegimas suporuoja Gogs su PostgreSQL patikimam duomenų saugojimui ir apima SSH prievado persiuntimą standartiniams Git „push“ ir „pull“ darbo srautams.
Pagrindinės Gogs savybės
Git saugyklos priegloba
Visas saugyklos valdymas su šakų naršymu, įrašų istorija ir sujungimo užklausų darbo eigomis paprastoje žiniatinklio sąsajoje.
Problemų sekimas
Integruota problemų sekimo sistema su žymėmis, etapais ir priskyrimu padeda tvarkingai organizuoti projekto darbus kartu su kodu.
SSH ir HTTPS Git prieiga
Kūrėjai įkelia ir atsisiunčia per SSH arba HTTPS, naudodami standartinius Git klientus, be jokių darbo eigos pakeitimų.
Minimalus išteklių sunaudojimas
„Gogs“ veikia su mažos galios aparatine įranga, todėl tai yra praktiškas „Git“ talpinimo pasirinkimas mažiems serveriams ir namų laboratorijoms.
Webhook integracijos
„Webhook“ palaikymas aktyvuoja CI/CD sistemas ir išorines paslaugas, reaguodamas į „push“ įvykius, skirtus automatizuotiems kūrimo ir diegimo procesams.
Kodėl verta naudoti Gogs Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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