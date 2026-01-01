Įdiek Rocket.Chat vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo komandų bendravimo platforma su pranešimais realiuoju laiku, vaizdo skambučiais ir visiška duomenų nuosavybe.
Rinkis VPS planą Rocket.Chat
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Rocket.Chat
„Rocket.Chat“ yra visiškai atvirojo kodo komandinio bendravimo platforma, kuria pasitiki daugiau nei 12 milijonų vartotojų ir kurią naudoja tūkstančiai organizacijų visame pasaulyje, įskaitant NASA, JAV karinį jūrų laivyną ir „Deutsche Telekom“. Ji siūlo kanalus, tiesioginius pranešimus, vaizdo konferencijas, failų bendrinimą, ekrano bendrinimą ir plačią integracijos ekosistemą – visa tai nereikalaujant trečiųjų šalių infrastruktūros.
Savo VPS serveryje įdiegus „Rocket.Chat“, tavo komanda gauna privatų bendravimo centrą be jokių mokesčių už vartotoją ir su visiška duomenų kontrole. Šis diegimas naudoja „MongoDB“ su replikavimo rinkiniu, užtikrinančiu aukštą duomenų vientisumą, kad tavo pranešimai, failai ir pokalbių istorija išliktų patvarūs ir pasiekiami. Pradinė administratoriaus paskyra sukuriama automatiškai, naudojant diegimo metu sukonfigūruotus prisijungimo duomenis.
Pagrindinės Rocket.Chat savybės
Pranešimai realiuoju laiku
Organizuoti komandos pokalbiai nuolatiniuose kanaluose su gijomis, reakcijomis, žinučių prisegimu ir visatekste paieška visoje istorijoje.
Vaizdo ir garso skambučiai
Integruotos vaizdo konferencijos su ekrano bendrinimu per Jitsi, BigBlueButton arba integruotą WebRTC – nereikia jokių išorinių susitikimų įrankių.
Daugiakanaliai gautieji
Valdyk klientų pokalbius iš „LiveChat“, el. pašto, „WhatsApp“, „Telegram“ ir kitų kanalų viename bendrame gautųjų pranešimų aplanke.
Įmonės saugumas
LDAP, SAML SSO, dviejų veiksnių autentifikavimas, visapusis šifravimas ir detalus vaidmenimis pagrįstas prieigos valdymas aplinkoms, kurioms taikomi griežti atitikties reikalavimai.
Išsamios integracijos
Prisijunkite prie GitHub, Jira, GitLab ir šimtų kitų įrankių, naudodami webhooks, slash komandas ir integruotą programėlių prekyvietę.
Kodėl verta naudoti Rocket.Chat Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui