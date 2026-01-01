Iki 69 % nuolaida Teable

Įdiek Teable vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo duomenų bazė be kodo su skaičiuoklės sąsaja, paremta PostgreSQL ir realaus laiko bendradarbiavimu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Teable vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Teable

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Teable

„Teable“ yra greita, atvirojo kodo alternatyva „Airtable“, kuri sujungia pažįstamą skaičiuoklės sąsają su visa „PostgreSQL“ duomenų bazės galia. Ji palaiko įvairius laukų tipus, kelis rodymo režimus, bendradarbiavimą realiuoju laiku ir eilučių lygio filtravimą – visa tai palaiko duomenų bazė, kurią visiškai valdai tu.

Savo serveryje talpinamas „Teable“ (VPS) reiškia, kad tavo verslo duomenys gyvena tavo paties „PostgreSQL“ egzemplioriuje be eilučių apribojimų, be mokesčių už kiekvieną vartotoją ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Komandos gali kurti vidinius įrankius, projektų stebėjimo sistemas ir CRM stiliaus duomenų bazes nerašydamos kodo.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Teable savybės

PostgreSQL posistemė

Visi duomenys saugomi standartinėje PostgreSQL duomenų bazėje, kurią valdai, be jokio nuosavo formato ar pardavėjo priklausomybės.

Keli rodinių tipai

Perjunk tarp tinklelio, galerijos, kanbano, kalendoriaus ir formų rodinių, kad dirbtum su duomenimis tokiu formatu, kuris tinka kiekvienai darbo eigai.

Bendradarbiavimas realiuoju laiku

Keli komandos nariai gali redaguoti lenteles vienu metu su tiesioginiais atnaujinimais ir be konfliktų.

Eilučių skaičius neribojamas

Skirtingai nei SaaS alternatyvos, savo serveryje talpinamas Teable nenustato jokių dirbtinių apribojimų eilutėms, lentelėms ar darbo srities dydžiui.

API prieiga

RESTful API leidžia integruoti „Teable“ duomenis su išoriniais įrankiais, automatizavimo platformomis ir individualizuotomis programomis.

Kodėl verta naudoti Teable Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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