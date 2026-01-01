Įdiek Teable vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo duomenų bazė be kodo su skaičiuoklės sąsaja, paremta PostgreSQL ir realaus laiko bendradarbiavimu.
Rinkis VPS planą Teable
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Teable
„Teable“ yra greita, atvirojo kodo alternatyva „Airtable“, kuri sujungia pažįstamą skaičiuoklės sąsają su visa „PostgreSQL“ duomenų bazės galia. Ji palaiko įvairius laukų tipus, kelis rodymo režimus, bendradarbiavimą realiuoju laiku ir eilučių lygio filtravimą – visa tai palaiko duomenų bazė, kurią visiškai valdai tu.
Savo serveryje talpinamas „Teable“ (VPS) reiškia, kad tavo verslo duomenys gyvena tavo paties „PostgreSQL“ egzemplioriuje be eilučių apribojimų, be mokesčių už kiekvieną vartotoją ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Komandos gali kurti vidinius įrankius, projektų stebėjimo sistemas ir CRM stiliaus duomenų bazes nerašydamos kodo.
Pagrindinės Teable savybės
PostgreSQL posistemė
Visi duomenys saugomi standartinėje PostgreSQL duomenų bazėje, kurią valdai, be jokio nuosavo formato ar pardavėjo priklausomybės.
Keli rodinių tipai
Perjunk tarp tinklelio, galerijos, kanbano, kalendoriaus ir formų rodinių, kad dirbtum su duomenimis tokiu formatu, kuris tinka kiekvienai darbo eigai.
Bendradarbiavimas realiuoju laiku
Keli komandos nariai gali redaguoti lenteles vienu metu su tiesioginiais atnaujinimais ir be konfliktų.
Eilučių skaičius neribojamas
Skirtingai nei SaaS alternatyvos, savo serveryje talpinamas Teable nenustato jokių dirbtinių apribojimų eilutėms, lentelėms ar darbo srities dydžiui.
API prieiga
RESTful API leidžia integruoti „Teable“ duomenis su išoriniais įrankiais, automatizavimo platformomis ir individualizuotomis programomis.
Kodėl verta naudoti Teable Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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