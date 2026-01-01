Įdiek Fusio vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo API valdymo platforma, skirta kurti, valdyti ir monetizuoti API su vizualiu kūrėjo portalu.
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Ką gali kurti su Fusio
„Fusio“ yra savarankiškai talpinama, atvirojo kodo API valdymo platforma, kuri veikia ir kaip API šliuzas, ir kaip užpakalinės dalies kūrimo įrankis. Ji leidžia atskleisti duomenų bazių lenteles, mikroservisus ar pasirinktinę logiką kaip REST API, nereikalaujant rašyti šabloninio kodo – palaikant MySQL, PostgreSQL, MongoDB ir dar daugiau. Integruotas kūrėjų portalas suteikia išoriniams kūrėjams savitarnos prieigą, API raktų valdymą ir gyvą OpenAPI dokumentaciją, o prenumeratos planai ir užklausų ribojimas leidžia lengvai monetizuoti API.
Su integruotu Model Context Protocol (MCP) palaikymu, „Fusio“ taip pat gali veikti kaip integracijos centras dirbtinio intelekto (DI) agentams, tiesiogiai prijungiant duomenis ir paslaugas prie didelių kalbos modelių (LLM) darbo eigų. Savarankiškas talpinimas VPS serveryje leidžia kontroliuoti visą API srautą ir verslo logiką.
Pagrindinės Fusio savybės
Duomenų bazė į API
Pateikite MySQL, PostgreSQL, MongoDB ir kitus duomenų šaltinius kaip valdomas REST API sąsajas, nerašydami šabloninio kodo.
Kūrėjų portalas
Suteikite išoriniams kūrėjams savitarnos API prieigą, raktų valdymą ir tiesioginę OpenAPI dokumentaciją firminiame portale.
API monetizavimas
Kurk prenumeratos planus ir naudojimo apribojimų lygius, kad apmokestintum API naudojimą, su konfigūruojamomis kvotomis ir atsiskaitymo integravimu.
MCP integracija
Prijunkite savo API tiesiogiai prie DI agentų darbo eigų, pasitelkdami natyvų Modelio konteksto protokolo palaikymą, skirtą LLM įrankių integravimui.
SDK generavimas
Automatiškai generuoja kliento SDK visoms pagrindinėms programavimo kalboms, kad paspartintų trečiųjų šalių API integravimą.
Kodėl verta naudoti Fusio Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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