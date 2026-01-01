Įdiek WhoDB vienu spustelėjimu.
Lengva internetinė duomenų bazių naršyklė, skirta Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis ir dar daugiau.
Rinkis VPS planą WhoDB
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WhoDB
WhoDB yra greitas, lengvas duomenų bazių valdymo įrankis, kuris leidžia tau naršyti ir vykdyti užklausas keliose duomenų bazių sistemose per vieną web sąsają. Jis palaiko PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch ir ClickHouse, todėl tai yra universalus pasirinkimas kūrėjams ir administratoriams, dirbantiems su įvairiomis duomenų platformomis.
WhoDB orientuojasi į paprastumą ir greitį: prisijunk prie savo duomenų bazių tiesiai iš vartotojo sąsajos, vykdyk užklausas, naršyk lenteles ir tikrink duomenis – nereikia sudėtingos konfigūracijos ar išpūstos kliento programinės įrangos. Pasirinktinai integruok AI modelius, tokius kaip OpenAI ar Ollama, kad generuotum užklausas iš natūralios kalbos tiesiai sąsajoje.
Pagrindinės WhoDB savybės
Kelių duomenų bazių palaikymas
Prisijunk prie PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch ir ClickHouse iš vienos vieningos sąsajos.
DI padedamos užklausos
Naudokis OpenAI, Anthropic arba vietiniu Ollama modeliu, kad generuotum SQL ir NoSQL užklausas iš natūralios kalbos raginimų tiesiogiai redaktoriuje.
Lentelės naršymas ir redagavimas
Naršykite, filtruokite, puslapiuokite ir redaguokite eilutes lentelėse ir rinkiniuose, kad įprastas duomenų tikrinimas ir taisymas būtų greitas ir intuityvus.
Lengvas diegimas
Pristatomas kaip vienas „Docker“ konteineris be jokių išorinių priklausomybių, todėl paleidžiamas per kelias sekundes ir tavo VPS prideda minimalią papildomą apkrovą.
Kodėl verta naudoti WhoDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.