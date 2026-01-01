Įdiek ShipShipShip vienu spustelėjimu.
Lengva, savarankiškai talpinama pokyčių žurnalo ir veiksmų plano platforma su bendruomenės balsavimu, jaustukų reakcijomis ir naujienlaiškių automatizavimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ShipShipShip
ShipShipShip yra atvirojo kodo pakeitimų žurnalo ir veiksmų plano programa, kuri padeda produktų komandoms dalytis naujienomis ir rinkti bendruomenės atsiliepimus vienoje vietoje. Sukurta naudojant SvelteKit ir Go, ji sujungia išbaigtą viešą pakeitimų žurnalą su kanban stiliaus administratoriaus lenta, kurioje kiekvienas išleidimas, pataisymas ir būsima idėja pateikiami kartu su surinktais balsais ir reakcijomis.
Savo VPS serveryje talpindamas ShipShipShip, prenumeratorių sąrašus, SMTP prisijungimo duomenis ir atsiliepimų duomenis laikai savo kontrolėje, pašalini talpinamų alternatyvų kainodarą už vartotoją ir gali prekės ženklu pažymėti viešą puslapį naudojant įdiegiamas temas, atitinkančias tavo produktą.
Pagrindinės ShipShipShip savybės
Bendruomenės balsavimas
Lankytojai balsuoja už siūlomas funkcijas, kad komanda galėtų prioritetizuoti veiksmų planą pagal realią paklausą, o ne pagal vidinius spėjimus.
Emoji reakcijos
Aštuoni reakcijų tipai leidžia skaitytojams reaguoti į kiekvieną įrašą, suteikdami nedidelį atsaką, neversdami jų pereiti registracijos proceso.
Kanban produkto naujienos
Vilkimo ir numetimo lenta su pritaikomomis būsenomis leidžia visai komandai matyti kiekvieną pasiūlytą, vykdomą ir įgyvendintą elementą.
Naujienlaiškių automatizavimas
SMTP palaikomi naujienlaiškiai automatiškai išsiunčiami, kai įrašo būsena pasikeičia, todėl prenumeratoriai sužino apie naujienas be rankinio siuntimo.
Įdiegiamos temos
Manifestu pagrįsta temų sistema atskiria administratoriaus skydelį nuo viešo pakeitimų žurnalo, kad galėtum tiksliai suderinti savo produkto prekės ženklą.
RESTful API
Išsami REST API, skirta įvykiams, reakcijoms, balsavimams ir naujienlaiškių prenumeratoriams, palengvina integravimą su CI/CD ar rinkodaros įrankiais.
Kodėl verta naudoti ShipShipShip Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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