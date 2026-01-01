Įdiek PieFed vienu spustelėjimu
Federuotas „Reddit“ stiliaus nuorodų agregatorius ir diskusijų platforma su aukščiausios klasės moderavimo įrankiais ir „ActivityPub“ sąveikumu.
Rinkis VPS planą PieFed
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PieFed
„PieFed“ yra atvirojo kodo federacinis nuorodų agregatorius ir diskusijų platforma – „Lemmy“ ir „Mbin“ alternatyva, parašyta Python su Flask. Ji jungiasi prie platesnio „Fediverse“ per „ActivityPub“, todėl vartotojai „Lemmy“, „Mbin“, „Mastodon“ ir kituose suderinamuose serveriuose gali prenumeruoti tavo talpinamas bendruomenes, o tavo nariai gali sekti bendruomenes bet kur.
„PieFed“ išsiskiria stipriu dėmesiu bendruomenės sveikatai: integruoti pasitikėjimo lygiai, turinio įspėjimai, teminis srauto kuravimas ir detalūs moderatoriaus įrankiai yra platformos pagrindas, o ne papildomai prijungti plėtiniai. Savarankiškas talpinimas tavo VPS leidžia visiškai kontroliuoti turinio nuosavybę, moderavimo politiką ir narių duomenis, be algoritminio srauto manipuliavimo ar platformos įkalinimo.
Pagrindinės PieFed savybės
ActivityPub federacija
Sąveikauja su Lemmy, Mbin, Mastodon ir kitomis Fediverse paslaugomis, kad tavo bendruomenės pasiektų vartotojus visame tinkle, nepririšdamos jų prie vienos platformos.
Pirmos klasės moderavimas
Pasitikėjimo lygiai, pranešimų eilės, turinio įspėjimai ir bendruomenės taisyklės suteikia moderatoriams tikslią diskusijų kokybės kontrolę nuo pat pirmos dienos.
Temomis pagrįsti srautai
Sugrupuok susijusias bendruomenes į temas ir leisk vartotojams sekti visas interesų sritis, užuot prenumeravus bendruomenes po vieną.
Balsavimas ir atsakymai gijomis
Įprasti Reddit stiliaus gijiniai komentarai su balsavimu už ir prieš ir keliais rikiavimo būdais diskusijoms reitinguoti.
Integruota API
„Alpha“ API, suderinama su „Lemmy“ klientais, leidžia vartotojams naršyti ir skelbti turinį iš trečiųjų šalių mobiliųjų ir darbalaukio programėlių, jau esančių ekosistemoje.
Lengvas Python paketas
„Flask“, „PostgreSQL“, „Redis“ ir „Celery“ efektyviai veikia kuklioje VPS aparatinėje įrangoje, paliekant vietos bendruomenės augimui be infrastruktūros išlaidų.
Kodėl verta naudoti PieFed Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui