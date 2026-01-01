Įdiek Readeck vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama vėlesnio skaitymo ir žymių tvarkyklė, kuri amžinai išsaugo bet kurio tinklalapio skaitomą turinį.
Rinkis VPS planą Readeck
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Readeck
„Readeck“ yra lengva, atvirojo kodo žymių tvarkyklė ir „perskaityk vėliau“ programa, kuri fiksuoja skaitomą tekstą, paveikslėlius ir straipsnius iš bet kurio URL adreso tą akimirką, kai jį išsaugai. Kiekviena žymė yra saugoma kaip vienas, nekeičiamas ZIP archyvas, todėl tavo išsaugoti straipsniai lieka prieinami net kai originalus puslapis pasikeičia arba dingsta iš interneto.
Savarankiškas „Readeck“ talpinimas tavo nuosavame VPS leidžia visiškai kontroliuoti tavo skaitymo sąrašą, paryškinimus ir žymas, be trečiųjų šalių stebėjimo, be mokesčių už paskyrą ir be rizikos, kad mokama paslauga bus nutraukta. Vienas „Go“ dvejetainis failas, palaikomas „SQLite“, reiškia labai mažą resursų naudojimą ir sklandžią patirtį net ir su mažais VPS planais.
Pagrindinės Readeck savybės
Ilgalaikis archyvavimas
Kiekviena žymė saugoma kaip nekintamas ZIP archyvas, todėl išsaugoti straipsniai išlieka skaitomi net ir dingus originaliam puslapiui.
EPUB ir OPDS eksportavimas
Eksportuok bet kurį straipsnį ar kolekciją į EPUB ir pasiek savo biblioteką tiesiai iš el. skaityklių, kurios palaiko OPDS katalogus.
Paryškinimai ir žymės
Pažymėk svarbias ištraukas ir tvarkyk žymes naudodamas žymas, parankinius ir archyvus, kad vėliau greitai jas rastum.
Išmaniosios kolekcijos
Išsaugok paieškos užklausas kaip rinkinius, kad automatiškai grupuotum žymes pagal etiketę, svetainę ar bet kokį kitą tavo nustatytą filtrą.
Viso teksto paieška
Ieškok straipsnių pavadinimuose, turinyje ir žymose, kad akimirksniu rastum bet kurią ištrauką iš savo išsaugotos bibliotekos.
Naršyklės plėtiniai
Išsaugok puslapius vienu paspaudimu, naudojant oficialius Firefox ir Chrome plėtinius, nereikia kopijuoti ir įklijuoti.
Kodėl verta naudoti Readeck Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.