Įdiek Jelly-Clipper vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama papildoma programėlė, skirta „Jellyfin“, kuri leidžia kurti, dalintis ir valdyti vaizdo klipus iš tavo medijos bibliotekos.
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Ką gali kurti su Jelly-Clipper
Jelly-Clipper yra atvirojo kodo internetinis priedas, skirtas Jellyfin, kuris bet kurią akimirką tavo medijos bibliotekoje paverčia bendrinamu klipu. Įklijuok Jellyfin vaizdo įrašo URL, pasirink pradžios ir pabaigos tašką, ir Jelly-Clipper sukurs nuolatinį klipą, saugomą kartu su tavo biblioteka ir prieinamą kiekvienam autentifikuotam Jellyfin vartotojui tavo serveryje.
Savarankiškai talpinant Jelly-Clipper VPS serveryje, klipai, atsisiųsti šaltinio failai ir SQLite duomenų bazė lieka infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji, be trečiųjų šalių įkėlimų, jokių viešųjų dalijimosi paslaugų, o suplanuota cron užduotis automatiškai atlaisvina saugyklą, išvalydama talpykloje esančius originalus, senesnius nei tavo nustatytas saugojimo laikotarpis.
Pagrindinės Jelly-Clipper savybės
URL pagrįstas iškarpymas
Įklijuok „Jellyfin“ vaizdo įrašo URL ir nustatyk pradžios bei pabaigos laiko žymas, kad sugeneruotum klipą nepalikdamas naršyklės.
Jellyfin autentifikavimas
Naudoja esamas „Jellyfin“ vartotojų paskyras, kad tik tavo „Jellyfin“ egzemplioriaus nariai galėtų peržiūrėti, kurti ar valdyti klipus.
Nuolatinių iškarpų biblioteka
Išsaugoti klipai išlieka neribotą laiką kiekvieno vartotojo profilyje su bendrinamomis nuorodomis, prieinamomis likusiai instancijos daliai.
Išmanusis vietinis atkūrimas
Aptinka, kai originalus medijos failas yra prijungtas lokaliai, ir atkuria jį tiesiogiai, kad būtų išvengta nereikalingų atsisiuntimų ar perkodavimų.
Automatinis valymas
Konfigūruojama „cron“ užduotis pašalina atsisiųstus šaltinio failus pasibaigus saugojimo laikotarpiui, kad vaizdo įrašų apimtis išliktų kontroliuojama.
Kodėl verta naudoti Jelly-Clipper Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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