Įdiek Documenso vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dokumentų pasirašymo platforma, skirta teisiškai įpareigojantiems skaitmeniniams parašams, su visiška duomenų nuosavybe.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Documenso
„Documenso“ yra atvirojo kodo alternatyva „DocuSign“, sukurta organizacijoms, kurioms reikia saugių, teisiškai įpareigojančių skaitmeninių parašų, neperduodant jautrių dokumentų kontrolės trečiosios šalies SaaS paslaugų teikėjui. Ji palaiko kelių šalių pasirašymo darbo eigas, dokumentų šablonus ir išsamius audito žurnalus, su aiškia sąsaja, tinkančia teisinių, žmogiškųjų išteklių ir finansų komandoms.
Savo VPS serveryje talpinant „Documenso“, visi dokumentai, parašai ir audito įrašai lieka jūsų infrastruktūroje. Nėra mokesčių už dokumentą, nėra tiekėjo nustatytų saugojimo apribojimų ir jokios duomenų atskleidimo rizikos per bendrinamą platformą. Vietinis sertifikatų valdymas ir konfigūruojamas SMTP užtikrina, kad pasirašymo procesas visiškai išliktų jūsų kontrolėje.
Pagrindinės Documenso savybės
Daugelio šalių pasirašymas
Nukreipk dokumentus keliems pasirašytojams nuoseklia arba lygiagrečia tvarka ir stebėk atlikimo būseną realiuoju laiku.
Išsamūs audito žurnalai
Kiekvienas veiksmas registruojamas su laiko žymomis ir IP adresais, suteikiant įrodymų seką, reikalingą teisiniais ir atitikties tikslais.
Dokumentų šablonai
Išsaugokite dažnai naudojamas dokumentų struktūras kaip šablonus, kad pagreitintumėte pasikartojančius pasirašymo procesus, pvz., sutartis ir konfidencialumo sutartis.
Vietinis sertifikato pasirašymas
Dokumentai pasirašomi naudojant vietoje valdomą sertifikatą, išlaikant kriptografinį procesą visiškai jūsų infrastruktūroje.
El. pašto pranešimai
Automatiniai priminimai ir būsenos atnaujinimai informuoja visas šalis be rankinio patikrinimo iš dokumentų siuntėjų.
Kodėl verta naudoti Documenso Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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