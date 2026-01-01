Iki 69 % nuolaida Documenso

Įdiek Documenso vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo dokumentų pasirašymo platforma, skirta teisiškai įpareigojantiems skaitmeniniams parašams, su visiška duomenų nuosavybe.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Documenso vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Documenso

„Documenso“ yra atvirojo kodo alternatyva „DocuSign“, sukurta organizacijoms, kurioms reikia saugių, teisiškai įpareigojančių skaitmeninių parašų, neperduodant jautrių dokumentų kontrolės trečiosios šalies SaaS paslaugų teikėjui. Ji palaiko kelių šalių pasirašymo darbo eigas, dokumentų šablonus ir išsamius audito žurnalus, su aiškia sąsaja, tinkančia teisinių, žmogiškųjų išteklių ir finansų komandoms.

Savo VPS serveryje talpinant „Documenso“, visi dokumentai, parašai ir audito įrašai lieka jūsų infrastruktūroje. Nėra mokesčių už dokumentą, nėra tiekėjo nustatytų saugojimo apribojimų ir jokios duomenų atskleidimo rizikos per bendrinamą platformą. Vietinis sertifikatų valdymas ir konfigūruojamas SMTP užtikrina, kad pasirašymo procesas visiškai išliktų jūsų kontrolėje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Documenso savybės

Daugelio šalių pasirašymas

Nukreipk dokumentus keliems pasirašytojams nuoseklia arba lygiagrečia tvarka ir stebėk atlikimo būseną realiuoju laiku.

Išsamūs audito žurnalai

Kiekvienas veiksmas registruojamas su laiko žymomis ir IP adresais, suteikiant įrodymų seką, reikalingą teisiniais ir atitikties tikslais.

Dokumentų šablonai

Išsaugokite dažnai naudojamas dokumentų struktūras kaip šablonus, kad pagreitintumėte pasikartojančius pasirašymo procesus, pvz., sutartis ir konfidencialumo sutartis.

Vietinis sertifikato pasirašymas

Dokumentai pasirašomi naudojant vietoje valdomą sertifikatą, išlaikant kriptografinį procesą visiškai jūsų infrastruktūroje.

El. pašto pranešimai

Automatiniai priminimai ir būsenos atnaujinimai informuoja visas šalis be rankinio patikrinimo iš dokumentų siuntėjų.

Kodėl verta naudoti Documenso Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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