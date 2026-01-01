Įdiek pagrindinį puslapį vienu spustelėjimu.
Modernus, visiškai statinis programos prietaisų skydelis su automatiniu Docker konteinerių aptikimu ir daugiau nei 100 paslaugų integracijų.
Rinkis VPS planą Homepage
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Homepage
Homepage yra greita, saugi ir labai pritaikoma programų valdymo panelė, kuri tarnauja kaip centrinis mazgas visoms tavo savarankiškai talpinamoms paslaugoms. Visiškai konfigūruojama per YAML failus, ji integruojasi su Docker, kad automatiškai aptiktų veikiančius konteinerius, rodo gyvus sistemos rodiklius ir paslaugų būklę, ir palaiko daugiau nei 100 trečiųjų šalių integracijų realaus laiko duomenų valdikliams. Jos visiškai statinė architektūra reiškia, kad ji įkeliama akimirksniu ir reikalauja minimalių serverio resursų.
Įdiegus Homepage tavo VPS serveryje su tiesiogine Docker lizdo prieiga, sukuriama dinamiška, savaime atsinaujinanti valdymo panelė, kuri atspindi tavo gyvą infrastruktūrą – nauji konteineriai atsiranda automatiškai, išlaikant tavo valdymo panelę tikslią, kai tavo rinkinys auga be rankinio perkonfigūravimo.
Pagrindinės Homepage savybės
Docker Automatinis aptikimas
Automatiškai aptinka veikiančius konteinerius per „Docker“ lizdą ir prideda juos į tavo prietaisų skydelį be rankinio įvedimo.
100+ Paslaugų Integracijos
Rodyti tiesioginius duomenis iš Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox ir dešimčių kitų populiarių savarankiškai talpinamų paslaugų tiesiogiai prietaisų skydelio valdikliuose.
YAML pagrįsta konfigūracija
Versijuokite visą savo prietaisų skydelio konfigūraciją YAML failuose, todėl bus paprasta ją kopijuoti arba perkelti įvairiose aplinkose.
Sistemos išteklių valdikliai
Integruoti valdikliai rodo realaus laiko procesoriaus, atminties ir disko naudojimą, todėl gali stebėti serverio būklę iš savo pradžios puslapio.
Pasirinktinis CSS ir JS
Įterpk pasirinktinį CSS ir JavaScript, kad pritaikytum prietaisų skydelio išvaizdą už integruotų temų parinkčių ribų.
Kodėl verta naudoti Homepage Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.