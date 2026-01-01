Įdiek failų naršyklę vienu spustelėjimu.
Lengva internetinė failų tvarkyklė, skirta naršyti, įkelti ir tvarkyti serverio failus tiesiai iš naršyklės.
Rinkis VPS planą File Browser
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su File Browser
„File Browser“ yra lengvas, atvirojo kodo žiniatinklio failų tvarkytuvas, kuris bet kurį jūsų serverio katalogą paverčia visapusiška failų valdymo sąsaja, pasiekiama iš bet kurios naršyklės. Jis palaiko kelis naudotojus su konfigūruojamomis teisėmis, failų bendrinimą viešosiomis nuorodomis, failų įkėlimą nuvilkimu ir įmontuotą kodo redaktorių – visa tai nereikalaujant SSH ar FTP klientų.
Savo VPS serveryje talpinant „File Browser“, failai lieka privatūs ir jūsų kontroliuojami, leidžia saugiai suteikti komandos nariams ar klientams prieigą prie konkrečių katalogų, neatskleidžiant serverio prisijungimo duomenų, ir reikalauja minimalių resursų, todėl patogiai veikia kartu su kitomis jūsų programomis.
Pagrindinės File Browser savybės
Daugelio naudotojų leidimai
Kurkite naudotojų paskyras su detalia prieiga prie katalogų ir vaidmenimis pagrįstais leidimais, kad kiekvienas asmuo matytų ir modifikuotų tik jam reikalingus failus.
Nuvilkite įkėlimai
Įkelk pavienius failus, kelis failus arba visus aplankus tiesiai iš naršyklės su realaus laiko eigos stebėjimu – nereikia jokio FTP kliento.
Integruotas kodo redaktorius
Redaguokite konfigūracijos failus, scenarijus ir tekstinius failus tiesiogiai naršyklėje, nereikia persijungti į atskirą SSH sesiją ar teksto redaktorių.
Viešosios dalijimosi nuorodos
Generuok bendrinamas atsisiuntimo nuorodas failams ar aplankams, kad galėtum siųsti turinį išoriniams gavėjams, nesuteikdamas jiems prieigos prie serverio.
Archyvų valdymas
Kurkite ir išskleiskite ZIP ir TAR archyvus tiesiogiai per žiniatinklio sąsają, supaprastindami masinius perkėlimus ir failų atsargines kopijas.
Kodėl verta naudoti File Browser Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių