Iki 69 % nuolaida File Browser

Įdiek failų naršyklę vienu spustelėjimu.

Lengva internetinė failų tvarkyklė, skirta naršyti, įkelti ir tvarkyti serverio failus tiesiai iš naršyklės.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek failų naršyklę vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su File Browser

„File Browser“ yra lengvas, atvirojo kodo žiniatinklio failų tvarkytuvas, kuris bet kurį jūsų serverio katalogą paverčia visapusiška failų valdymo sąsaja, pasiekiama iš bet kurios naršyklės. Jis palaiko kelis naudotojus su konfigūruojamomis teisėmis, failų bendrinimą viešosiomis nuorodomis, failų įkėlimą nuvilkimu ir įmontuotą kodo redaktorių – visa tai nereikalaujant SSH ar FTP klientų.

Savo VPS serveryje talpinant „File Browser“, failai lieka privatūs ir jūsų kontroliuojami, leidžia saugiai suteikti komandos nariams ar klientams prieigą prie konkrečių katalogų, neatskleidžiant serverio prisijungimo duomenų, ir reikalauja minimalių resursų, todėl patogiai veikia kartu su kitomis jūsų programomis.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės File Browser savybės

Daugelio naudotojų leidimai

Kurkite naudotojų paskyras su detalia prieiga prie katalogų ir vaidmenimis pagrįstais leidimais, kad kiekvienas asmuo matytų ir modifikuotų tik jam reikalingus failus.

Nuvilkite įkėlimai

Įkelk pavienius failus, kelis failus arba visus aplankus tiesiai iš naršyklės su realaus laiko eigos stebėjimu – nereikia jokio FTP kliento.

Integruotas kodo redaktorius

Redaguokite konfigūracijos failus, scenarijus ir tekstinius failus tiesiogiai naršyklėje, nereikia persijungti į atskirą SSH sesiją ar teksto redaktorių.

Viešosios dalijimosi nuorodos

Generuok bendrinamas atsisiuntimo nuorodas failams ar aplankams, kad galėtum siųsti turinį išoriniams gavėjams, nesuteikdamas jiems prieigos prie serverio.

Archyvų valdymas

Kurkite ir išskleiskite ZIP ir TAR archyvus tiesiogiai per žiniatinklio sąsają, supaprastindami masinius perkėlimus ir failų atsargines kopijas.

Kodėl verta naudoti File Browser Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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