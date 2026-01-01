Įdiek Karaoke Eternal vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobta karaokės vakarėlių platforma, kurioje svečiai gali sudaryti dainų eilę iš savo mobiliųjų naršyklių, naudodami QR kodus.
Rinkis VPS planą Karaoke Eternal
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Karaoke Eternal
„Karaoke Eternal“ yra visiškai savarankiškai talpinama karaokės vakarėlių platforma, kuri bet kurį ekraną paverčia karaokės ekranu. Svečiai prisijungia prie kambario nuskenavę QR kodą ir užsako dainas tiesiai iš savo mobiliojo telefono naršyklės – nereikia jokios programėlės įdiegimo. Šeimininkas valdo atkūrimą iš bet kurios naršyklės, o kelios nepriklausomos patalpos leidžia tau rengti vienu metu kelias sesijas su atskiromis eilėmis.
Palaikomi formatai apima MP3+G takelius su CDG dainų tekstais, suglaudintus MP3+G, MP4 karaokės vaizdo įrašus ir WebGL vizualizacijas takeliams be dainų tekstų. Medija ir nustatymai saugomi įterptojoje SQLite duomenų bazėje, nereikalaujant jokios išorinės duomenų bazės paslaugos. Pradinis administratoriaus nustatymas atliekamas pirmą kartą prisijungus per žiniatinklio sąsają. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko tavo karaokės biblioteką privačią ir visada prieinamą, kai tik prasideda vakarėlis.
Pagrindinės Karaoke Eternal savybės
Mobilusis dainų eilės valdymas
Svečiai nuskaito QR kodą ir įtraukia dainas į eilę tiesiai iš savo mobiliojo telefono naršyklės – nereikia atsisiųsti programėlės ar kurti paskyros.
Keli vakarėlių kambariai
Organizuokite kelias karaokės sesijas vienu metu atskiruose kambariuose, kiekviename su atskira eilės tvarka ir grotuvu, idealiai tinkančias didelėms erdvėms ar renginiams.
CDG ir vaizdo palaikymas
Groti CDG sinchronizuotus MP3+G takelius, MP4 karaokės vaizdo įrašus ir WebGL vizualizacijas takeliams be dainų tekstų perdangų.
Tiesioginiai eilės atnaujinimai
Šeimininkai ir svečiai mato tiesioginės eilės atnaujinimą realiuoju laiku visuose įrenginiuose, prijungtuose prie to paties kambario.
Nereikia programėlės
Visa karaokės patirtis veikia naršyklėje – svečiai sudaro dainų eilę, o vedėjai valdo atkūrimą, nieko neįdiegus.
Kodėl verta naudoti Karaoke Eternal Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.