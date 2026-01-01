Įdiek Copyparty vienu spustelėjimu.
Nešiojamasis failų serveris su HTTP, WebDAV, SFTP ir FTP prieiga, atnaujinamais įkėlimais ir be jokių duomenų bazės priklausomybių.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Copyparty
„Copyparty“ yra savarankiškai talpinamas failų serveris, kuris turi išskirtinai daug funkcijų viename konteineryje be išorinės duomenų bazės. Jis vienu metu aptarnauja failus per HTTP, WebDAV, SFTP, FTP ir TFTP, palaiko dalinius atnaujinamus įkėlimus, kurie išlieka nutraukus ryšį, ir apima visą medijos biblioteką su miniatiūromis, garso atkūrimu ir viso teksto paieška.
Savarankiškai talpindami „Copyparty“ savo VPS serveryje, gausite privačią failų dalijimosi platformą, kuri veikia su bet kokiu standartiniu klientu – nuo naršyklės iki „Windows Explorer“ ir „FileZilla“ – be priklausomybės nuo tiekėjo ar pasikartojančių saugojimo mokesčių. Kadangi viskas veikia viename konteineryje, o duomenys saugomi tiesiogiai failų sistemoje, atsarginės kopijos ir migracijos yra paprastos.
Pagrindinės Copyparty savybės
Daugiaprotokolinė prieiga
Pateikite failus vienu metu naudodami HTTP, WebDAV, SFTP, FTP ir TFTP, kad kiekvienas klientas – naršyklė, failų tvarkyklė ar CLI įrankis – prisijungtų naudodamas savo gimtąjį protokolą.
Atnaujinami įkėlimai
Dalinis įkėlimo palaikymas leidžia automatiškai atnaujinti didelių failų įkėlimus po tinklo sutrikimų, nepradedant iš naujo.
Integruota medijų biblioteka
Automatiškai generuoja miniatiūras ir išskiria metaduomenis garso ir vaizdo failams, paversdamas jūsų failų serverį naršoma medijos kolekcija.
Failų deduplikacija
Maišos pagrindu veikianti deduplikacija aptinka identiškus failus įkėlimo metu ir išsaugo tik vieną kopiją, taupydama disko vietą be jokių rankinių pastangų.
Nereikia duomenų bazės
Visi duomenys yra tiesiogiai failų sistemoje – nereikia valdyti, kurti atsarginių kopijų ar perkelti PostgreSQL, MySQL ar Redis kartu su tavo failais.
Kodėl verta naudoti Copyparty Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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