Įdiek Odoo vienu spustelėjimu
Atvirojo kodo ERP ir CRM paketas, apimantis pardavimus, apskaitą, atsargas, el. komerciją ir dar daugiau, vienoje integruotoje platformoje.
Rinkis VPS planą Odoo
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Odoo
Odoo yra išsami atvirojo kodo verslo valdymo sistema, naudojama daugiau nei 10 milijonų vartotojų 120 šalių. Modulinė jos struktūra leidžia pradėti nuo reikalingų programų — CRM, apskaitos, atsargų, el. prekybos ar projektų valdymo — ir plėstis augant verslui, visa tai iš vienos, vieningos sąsajos.
Savo Odoo talpinimas VPS serveryje pašalina prenumeratos mokesčius už vartotoją, leidžia visus verslo duomenis laikyti savo kontrolėje ir suteikia laisvę diegti pasirinktinius modulius bei integracijas be apribojimų. Šiame šablone yra PostgreSQL, skirta patikimam duomenų saugojimui.
Pagrindinės Odoo savybės
Integruotas CRM ir pardavimai
Sek potencialius klientus, valdyk pardavimų kanalus ir automatizuok tolesnius veiksmus CRM sistemoje, kuri tiesiogiai jungiasi su sąskaitų išrašymu ir atsargų valdymu.
Integruota el. prekyba
Atidaryk internetinę parduotuvę naudodamas intuityvų svetainių kūrimo įrankį, produktų katalogą ir mokėjimo vartų integracijas.
Apskaita ir sąskaitų išrašymas
Tvarkyk sąskaitų išrašymą keliomis valiutomis, mokesčių reikalavimų laikymąsi ir banko išrašų derinimą be atskiro apskaitos įrankio.
Likutis ir Gamyba
Valdykite atsargas keliuose sandėliuose, vykdykite MRP darbo eigas ir sekite gamybą su brūkšninių kodų nuskaitymo palaikymu.
Modulinė programėlių parduotuvė
Pasirink iš daugiau nei 30 000 trečiųjų šalių modulių, kad išplėstum „Odoo“ su konkrečiai pramonei skirtais darbo procesais ir integracijomis.
Kodėl verta naudoti Odoo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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