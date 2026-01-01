Įdiek Typesense vienu spustelėjimu.
Greita atvirojo kodo paieškos sistema su rašybos klaidų toleravimu, aspektiniu filtravimu ir momentiniais rezultatais, kaip alternatyva Elasticsearch ir Algolia.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Typesense
„Typesense“ yra moderni, kūrėjams patogi paieškos sistema, sukurta greičiui ir paprastumui. Ji pateikia paieškos rezultatus per mažiau nei milisekundę su integruotu klaidų toleravimu, išmaniu reitingavimu, fasadiniu filtravimu ir geografine paieška – be „Elasticsearch“ veiklos sudėtingumo.
Savarankiškai talpinant „Typesense“ VPS serveryje, gauni dedikuotą paieškos posistemę be mokesčių už užklausas ir visišką kontrolę indeksavimui, schemos kūrimui ir reitingavimo konfigūracijai. Jis sukurtas kaip ekonomiškai efektyvi alternatyva „Algolia“ kūrėjams, kurie nori galingų, gamybinio lygio paieškos galimybių, nemokėdami SaaS kainų dideliu mastu.
Pagrindinės Typesense savybės
Atspari rašybos klaidoms paieška
Automatiškai taiso rašybos klaidas paieškos užklausose, kad naudotojai visada rastų rezultatus net ir su netobula įvestimi.
Momentiniai rezultatai
Indeksavimas atmintyje užtikrina užklausų atsakymus per mažiau nei milisekundę, kad paieškos patirtis būtų greita ir interaktyvi.
Fasadinis filtravimas
Vartotojai gali patikslinti rezultatus pagal kategoriją, kainų diapazoną, įvertinimą ar bet kurį pasirinktinį lauką, naudojant integruotą filtravimo funkciją.
Geo paieška
Ieškokite ir filtruokite įrašus pagal geografinį artumą, naudodami platumos ir ilgumos laukus su spindulio užklausomis.
Paprastas API
Švarus REST API ir oficialios kliento bibliotekos, skirtos JavaScript, Python, Ruby, Go ir PHP, palengvina integraciją.
Kodėl verta naudoti Typesense Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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