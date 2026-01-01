Įdiek YOURLS vienu spustelėjimu.
Lengvas, savo serveryje talpinamas PHP URL trumpiklis su paspaudimų analitika, daugiau nei 300 papildinių ir REST API.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su YOURLS
YOURLS (tavo paties URL trumpinimo įrankis) yra maža, atskira PHP programa, kuri leidžia tau paleisti savo URL trumpinimo paslaugą savo domene. Skirtingai nei komercinės paslaugos, YOURLS visus paspaudimų duomenis ir nuorodų valdymą palieka visiškai tavo kontrolėje – jokių apribojimų, jokių prenumeratos mokesčių ir jokio trečiųjų šalių tavo auditorijos sekimo.
Be pagrindinio trumpinimo, YOURLS apima integruotą paspaudimų sekimą, nukreipimo analizę ir REST API, skirtą programiniam nuorodų valdymui. Aktyvi bendruomenė sukūrė daugiau nei 300 įskiepių, apimančių viską nuo QR kodo generavimo iki geografinės vietos nukreipimų, todėl YOURLS yra vienas iš labiausiai išplečiamų savarankiškai talpinamų nuorodų trumpinimo įrankių.
Pagrindinės YOURLS savybės
Paspaudimų analitika
Stebėk visus paspaudimus, nukreipiančias nuorodas ir nuorodų statistiką, kad tiksliai žinotum, kaip kiekviena sutrumpinta nuoroda veikia laikui bėgant.
Įskiepių ekosistema
Daugiau nei 300 bendruomenės įskiepių išplečia YOURLS galimybes su QR kodais, geolokacijos nukreipimais, nuorodų peržiūromis ir dar daugiau – nereikia jokio individualaus kūrimo.
REST API
Kurk, plėsk ir gauk nuorodų statistiką programiškai per integruotą API, todėl YOURLS lengvai integruojasi į programas ir automatizavimo darbo eigas.
Pasirinktiniai raktiniai žodžiai
Priskirk įsimintinus pasirinktinius URL adresų fragmentus bet kuriai nuorodai vietoj atsitiktinių simbolių, kad turėtum firminius URL adresus, tokius kaip
yourdomain.com/launch.
Viešasis arba privatus režimas
Naudok YOURLS kaip privatų įrankį savo komandai arba atverk jį viešai – prieigos valdymas yra vienas konfigūracijos jungiklis.
Žymeklio palaikymas
Įdiek vieno paspaudimo žymelę bet kurioje naršyklėje, kad sutrumpintum dabartinio puslapio URL nepaliekant savo darbo eigos.
Kodėl verta naudoti YOURLS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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