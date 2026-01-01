Įdiek Drupal vienu spustelėjimu.
Verslo lygio atvirojo kodo TVS, valdanti milijonus svetainių visame pasaulyje, nuo asmeninių tinklaraščių iki didelių vyriausybinių portalų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Drupal
Drupal yra brandi, įmonės lygio turinio valdymo sistema, kuria pasitiki vyriausybės, universitetai, žiniasklaidos įmonės ir „Fortune 500“ organizacijos visame pasaulyje. Jos modulinė architektūra ir plati ekosistema, apimanti daugiau nei 50 000 prisidėjusių modulių, leidžia komandoms kurti viską – nuo paprastos redakcinės svetainės iki sudėtingos daugelio svetainių skaitmeninės platformos, neparašant nė eilutės individualaus kodo.
Drupal „headless“ TVS galimybės, patikimas API sluoksnis ir detalizuota leidimų sistema leidžia jai puikiai tikti organizacijoms, kurioms reikia valdyti turinį įvairiais kanalais – internete, mobiliuosiuose įrenginiuose ir kitur – išlaikant griežtas redakcines darbo eigas ir atitikties reikalavimus. Šis diegimas suporuoja Drupal su „PostgreSQL“ posistemiu, siekiant gamybos lygio patikimumo ir našumo.
Pagrindinės Drupal savybės
Lankstus turinio modeliavimas
Apibrėžkite pasirinktinius turinio tipus ir laukus, kad tiksliai atitiktų jūsų redakcinę darbo eigą, nevaržomi fiksuotos duomenų struktūros.
Valdymo neturintis TVS ir REST API
Atverkite turinį per RESTful arba JSON:API sąsają, kad priekinės sąsajos komandos galėtų kurti individualizuotas patirtis, naudodamos bet kokią sistemą.
Smulkios rolės ir teisės
Gali tiksliai nustatyti, ką kiekvienas naudotojo vaidmuo gali kurti, redaguoti, publikuoti ar ištrinti visoje svetainės hierarchijoje.
Daugiakalbis palaikymas
Integruotas vertimas ir kalbos valdymas leidžia tau publikuoti turinį dešimtimis kalbų iš vienos instaliacijos.
Plati modulių ekosistema
Daugiau nei 50 000 prisidėjusių modulių išplečia „Drupal“ galimybes su el. prekyba, SEO, medijos valdymu ir trečiųjų šalių paslaugų integracijomis.
Kodėl verta naudoti Drupal Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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