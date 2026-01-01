Iki 69 % nuolaida Drupal

Įdiek Drupal vienu spustelėjimu.

Verslo lygio atvirojo kodo TVS, valdanti milijonus svetainių visame pasaulyje, nuo asmeninių tinklaraščių iki didelių vyriausybinių portalų.

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DI valdomas VPS
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Drupal vienu spustelėjimu.

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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Drupal

Drupal yra brandi, įmonės lygio turinio valdymo sistema, kuria pasitiki vyriausybės, universitetai, žiniasklaidos įmonės ir „Fortune 500“ organizacijos visame pasaulyje. Jos modulinė architektūra ir plati ekosistema, apimanti daugiau nei 50 000 prisidėjusių modulių, leidžia komandoms kurti viską – nuo paprastos redakcinės svetainės iki sudėtingos daugelio svetainių skaitmeninės platformos, neparašant nė eilutės individualaus kodo.

Drupal „headless“ TVS galimybės, patikimas API sluoksnis ir detalizuota leidimų sistema leidžia jai puikiai tikti organizacijoms, kurioms reikia valdyti turinį įvairiais kanalais – internete, mobiliuosiuose įrenginiuose ir kitur – išlaikant griežtas redakcines darbo eigas ir atitikties reikalavimus. Šis diegimas suporuoja Drupal su „PostgreSQL“ posistemiu, siekiant gamybos lygio patikimumo ir našumo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Drupal savybės

Lankstus turinio modeliavimas

Apibrėžkite pasirinktinius turinio tipus ir laukus, kad tiksliai atitiktų jūsų redakcinę darbo eigą, nevaržomi fiksuotos duomenų struktūros.

Valdymo neturintis TVS ir REST API

Atverkite turinį per RESTful arba JSON:API sąsają, kad priekinės sąsajos komandos galėtų kurti individualizuotas patirtis, naudodamos bet kokią sistemą.

Smulkios rolės ir teisės

Gali tiksliai nustatyti, ką kiekvienas naudotojo vaidmuo gali kurti, redaguoti, publikuoti ar ištrinti visoje svetainės hierarchijoje.

Daugiakalbis palaikymas

Integruotas vertimas ir kalbos valdymas leidžia tau publikuoti turinį dešimtimis kalbų iš vienos instaliacijos.

Plati modulių ekosistema

Daugiau nei 50 000 prisidėjusių modulių išplečia „Drupal“ galimybes su el. prekyba, SEO, medijos valdymu ir trečiųjų šalių paslaugų integracijomis.

Kodėl verta naudoti Drupal Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Maxim Shishkin

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WordPress yra populiariausias pasaulyje svetainių kūrimo įrankis bei TVS

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