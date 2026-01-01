Įdiek Movary vienu spustelėjimu.
Savitvarkomas filmų žiūrėjimo istorijos sekiklis su Plex, Jellyfin, Emby ir Trakt skrobingu bei išsamia statistika.
Rinkis VPS planą Movary
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Movary
„Movary“ yra nemokama, atvirojo kodo žiniatinklio programa, sukurta specialiai kino entuziastams, norintiems visiškai valdyti savo peržiūrų istoriją.
Ji paima metaduomenis iš „The Movie Database“ ir „IMDb“, seka kiekvieną peržiūrą su laiko žymomis ir įvertinimais bei pateikia išsamią statistiką apie aktorius, režisierius, žanrus, kalbas ir dešimtmečius, kurie formuoja tavo skonį.
Savarankiškai talpinant „Movary“ VPS serveryje, tavo peržiūrų istorija išlieka privati ir perkeliama, su importavimo galimybėmis iš „Trakt“, „Letterboxd“ ir „Netflix“, bei automatiniu „scrobbling“ iš „Plex“, „Jellyfin“, „Emby“ ir „Kodi“. Skirtingai nei komerciniai stebėjimo įrankiai, čia nėra reklamos taikymo, nėra kainodaros pagal vartotoją, o tavo peržiūrų duomenys niekada nepalieka tavo serverio.
Pagrindinės Movary savybės
Plex ir Jellyfin skroblinimas
Sistema automatiškai registruoja kiekvieną peržiūrėtą filmą Plex, Jellyfin, Emby ar Kodi, todėl nereikia rankiniu būdu žymėti peržiūrų.
Išsami žiūrėjimo statistika
Pamatyk savo geriausius aktorius, režisierius, žanrus, kalbas ir dešimtmečius su diagramomis, kurios vizualizuoja, kaip tavo skonis keičiasi laikui bėgant.
Trakt ir Letterboxd importavimas
Atsinešk esamą žiūrėjimo istoriją iš „Trakt“, „Letterboxd“ ar „Netflix“ nuo pat pirmos dienos, kad nereikėtų pradėti nuo nulio.
Įvertinimai ir asmeniniai užrašai
Įvertink kiekvieną filmą asmeniniais balais ir užrašais, kad atgaivintum prisiminimus apie jau matytus filmus.
Įdiegiama web programa
Įdiek Movary kaip progresyviąją žiniatinklio programėlę telefonuose ir staliniuose kompiuteriuose, kad ji veiktų kaip vietinė programėlė be programėlių parduotuvės.
Kelių naudotojų palaikymas
Dalykis vienu serveriu su draugais ar šeima, o kiekvienas profilis, turintis savo žiūrėjimo sąrašą, įvertinimus ir statistiką, liks visiškai izoliuotas.
Kodėl verta naudoti Movary Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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