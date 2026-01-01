Įdiek GrowthBook vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo funkcijų žymėjimo ir A/B testavimo platforma su duomenų saugyklos eksperimentų analize.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su GrowthBook
„GrowthBook“ yra atvirojo kodo platforma, skirta funkcijų žymėjimui ir A/B testavimui, kuri suteikia inžinerijos ir produktų komandoms visišką kontrolę jų eksperimentavimo infrastruktūrai. Ji jungiasi tiesiogiai prie tavo esamos duomenų saugyklos – „BigQuery“, „Snowflake“, „Redshift“, „ClickHouse“ ar „PostgreSQL“ – todėl eksperimentų rezultatai analizuojami ten, kur jau yra tavo duomenys, nereikalaujant perduoti įvykių per trečiosios šalies paslaugą.
Savarankiškas „GrowthBook“ talpinimas tavo VPS pašalina kainą už vartotoją, išlaiko eksperimentų konfigūracijas ir naudotojų duomenis tavo infrastruktūroje bei leidžia turėti neribotą komandos narių ir eksperimentų skaičių už fiksuotą infrastruktūros kainą – tai ypač svarbu komandoms, dirbančioms reguliuojamose pramonės šakose arba kuriančioms privatumui jautrius produktus.
Pagrindinės GrowthBook savybės
Išplėstinis A/B testavimas
Vykdyk eksperimentus su bajeso ir frequentistiniais statistiniais metodais, CUPED dispersijos mažinimu ir nuosekliuoju testavimu, kad greičiau ir tiksliau pasiektum išvadas.
Funkcijų vėliavėlių valdymas
Nukreipk funkcijų diegimą pagal vartotojo atributus, procentinę dalį arba išankstines sąlygas, taip užtikrindamas palaipsnį išleidimą ir momentinį atšaukimą be naujų diegimų.
Analizė, atliekama duomenų saugykloje
Eksperimentų metrika yra apskaičiuojama tiesiogiai „BigQuery“, „Snowflake“, „Redshift“ arba „PostgreSQL“, išlaikant jautrius duomenis tavo esamoje infrastruktūroje.
Daugiakalbiai SDK
Integruokite GrowthBook į bet kokią sistemą su oficialiais SDK, skirtais React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android ir kt.
Vaizdo eksperimento redaktorius
Gali paleisti A/B testus be kodo tinklalapiuose, naudojant vizualinį redaktorių, nereikalaujant inžinerinių pakeitimų programos kodo bazėje.
Kodėl verta naudoti GrowthBook Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.