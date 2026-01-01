Įdiek LNbits vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „Lightning“ piniginė ir paskyrų sistema su arbatpinigių dėžutėmis, mokamomis sienomis, aukojimo mygtukais ir prenumeratomis kūrėjams.
Rinkis VPS planą LNbits
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LNbits
LNbits yra nemokama, atvirojo kodo Bitcoin Lightning Network piniginė ir paskyrų sistema, kuri bet kurią suderinamą Lightning posistemę paverčia kelių vartotojų platforma. Užuot valdžius vienos mazgo piniginę, LNbits leidžia tau sukurti neribotą skaičių antrinių piniginių, kurių kiekviena turi savo API raktus, balansą ir prieigos valdymą – idealu kūrėjams, bendruomenėms, verslams ir programuotojams, kurie nori išduoti Lightning paskyras neatsisakydami pagrindinio mazgo kontrolės.
Išplečiama įskiepių architektūra apima dešimtis paruoštų plėtinių, apimančių arbatpinigių dėžutes, mokamas sienas, pardavimo vietos terminalus, prenumeratas, LNURL paslaugas, „scrub“ nuorodas ir dar daugiau. Savo VPS serveryje talpinant LNbits, Lightning kanalai, mokėjimo duomenys ir klientų santykiai lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių trečiųjų šalių saugotojų ar mokesčių už operaciją.
Pagrindinės LNbits savybės
Kelių piniginių paskyros
Sukurkite neribotą skaičių subpiniginių vienoje Lightning galinėje sistemoje, kiekviena su savo balansu, REST API raktais ir izoliuota operacijų istorija.
Arbatpinigių dėžutės ir mokamos prieigos sienelės
Integruoti plėtiniai leidžia kūrėjams pridėti arbatpinigių dėžutes, aukų mygtukus, nuorodas su mokama prieiga ir prenumeratos lygius, nereikalaujant rašyti individualaus mokėjimo kodo.
Prijungiami finansavimo šaltiniai
Prisijunk prie LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC ir daugelio kitų – keisk posistemes iš administratoriaus sąsajos neperdiegiant iš naujo.
Plėtinių parduotuvė
Įdiek bendruomenės plėtinius, skirtus pardavimo vietos terminalams, LNURL paslaugoms, nuorodų tvarkymui, loterijos žaidimams, dovanų kortelėms ir dar dešimtims kitų tiesiogiai iš vartotojo sąsajos.
Kūrėjo REST API
Kiekviena piniginė turi dokumentuotą REST API ir „WebSocket“ sąsają, kad programos galėtų išrašyti sąskaitas, tikrinti likučius ir programiškai gauti mokėjimo įvykius.
Savisaugos valdymas
Paleisk visą sistemą savo VPS ir Lightning mazge – joks trečiosios šalies saugotojas nelaiko lėšų ir netaikomi jokie platformos mokesčiai už operaciją.
Kodėl verta naudoti LNbits Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.