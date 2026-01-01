Iki 69 % nuolaida LNbits

Įdiek LNbits vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo „Lightning“ piniginė ir paskyrų sistema su arbatpinigių dėžutėmis, mokamomis sienomis, aukojimo mygtukais ir prenumeratomis kūrėjams.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek LNbits vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su LNbits

LNbits yra nemokama, atvirojo kodo Bitcoin Lightning Network piniginė ir paskyrų sistema, kuri bet kurią suderinamą Lightning posistemę paverčia kelių vartotojų platforma. Užuot valdžius vienos mazgo piniginę, LNbits leidžia tau sukurti neribotą skaičių antrinių piniginių, kurių kiekviena turi savo API raktus, balansą ir prieigos valdymą – idealu kūrėjams, bendruomenėms, verslams ir programuotojams, kurie nori išduoti Lightning paskyras neatsisakydami pagrindinio mazgo kontrolės.

Išplečiama įskiepių architektūra apima dešimtis paruoštų plėtinių, apimančių arbatpinigių dėžutes, mokamas sienas, pardavimo vietos terminalus, prenumeratas, LNURL paslaugas, „scrub“ nuorodas ir dar daugiau. Savo VPS serveryje talpinant LNbits, Lightning kanalai, mokėjimo duomenys ir klientų santykiai lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių trečiųjų šalių saugotojų ar mokesčių už operaciją.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės LNbits savybės

Kelių piniginių paskyros

Sukurkite neribotą skaičių subpiniginių vienoje Lightning galinėje sistemoje, kiekviena su savo balansu, REST API raktais ir izoliuota operacijų istorija.

Arbatpinigių dėžutės ir mokamos prieigos sienelės

Integruoti plėtiniai leidžia kūrėjams pridėti arbatpinigių dėžutes, aukų mygtukus, nuorodas su mokama prieiga ir prenumeratos lygius, nereikalaujant rašyti individualaus mokėjimo kodo.

Prijungiami finansavimo šaltiniai

Prisijunk prie LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC ir daugelio kitų – keisk posistemes iš administratoriaus sąsajos neperdiegiant iš naujo.

Plėtinių parduotuvė

Įdiek bendruomenės plėtinius, skirtus pardavimo vietos terminalams, LNURL paslaugoms, nuorodų tvarkymui, loterijos žaidimams, dovanų kortelėms ir dar dešimtims kitų tiesiogiai iš vartotojo sąsajos.

Kūrėjo REST API

Kiekviena piniginė turi dokumentuotą REST API ir „WebSocket“ sąsają, kad programos galėtų išrašyti sąskaitas, tikrinti likučius ir programiškai gauti mokėjimo įvykius.

Savisaugos valdymas

Paleisk visą sistemą savo VPS ir Lightning mazge – joks trečiosios šalies saugotojas nelaiko lėšų ir netaikomi jokie platformos mokesčiai už operaciją.

Kodėl verta naudoti LNbits Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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