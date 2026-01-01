Įdiek Vitess vienu spustelėjimu.
Duomenų bazių klasterizavimo sistema, skirta horizontaliems MySQL mastelio keitimams, su automatizuotu skaidymu, ryšių telkimu ir užklausų nukreipimu.
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Ką gali kurti su Vitess
„Vitess“ yra atvirojo kodo duomenų bazių grupavimo sistema, sukurta horizontaliam MySQL mastelio keitimui. Iš pradžių sukurta „YouTube“, kad apdorotų milijardus užklausų per dieną, ji teikia automatizuotą skaidymą, intelektualų užklausų maršrutizavimą ir jungčių kaupimą standartinėms MySQL instancijoms, nereikalaujant programos lygio pakeitimų.
Savarankiškai talpinant „Vitess“ VPS serveryje, ji suteikia „YouTube“ lygio duomenų bazių mastelio keitimo infrastruktūrą didelio srauto programoms. Ji tvarko jungčių multipleksavimą, kad sumažintų duomenų bazės apkrovą, palaiko internetinius schemos pakeitimus be prastovų ir teikia vieningą užklausų sąsają per kelis segmentus, kuri programai atrodo kaip viena duomenų bazė.
Pagrindinės Vitess savybės
Horizontalus skaidymas
Automatiškai paskirsto duomenis tarp kelių MySQL instancijų, siekiant padidinti rašymo pajėgumą, viršijantį vieno serverio galimybes.
Ryšių telkimas
„Vitess“ multipleksuoja tūkstančius aplikacijų jungčių į nedidelį „MySQL“ jungčių telkinį, drastiškai sumažindamas duomenų bazės serverio apkrovą.
Tiesioginiai schemos pakeitimai
Galite keisti lentelių schemas dideliuose duomenų rinkiniuose be užrakinimo ar prastovų, naudodami „Vitess“ valdomą tiesioginį DDL vykdymą.
Užklausų nukreipimas
Užklausos automatiškai nukreipiamos į tinkamą šardą pagal šardymo raktą, taikomajam lygmeniui tai yra skaidru.
MySQL suderinamas
Programos jungiasi prie Vitess naudodamos standartines MySQL tvarkykles ir protokolus, nereikalaujant jokių kodo pakeitimų.
Kodėl verta naudoti Vitess Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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