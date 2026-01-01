Iki 69 % nuolaida Outline

Įdiek Outline vienu spustelėjimu.

Moderni atvirojo kodo žinių bazė ir wiki su bendradarbiavimu realiuoju laiku, galinga paieška ir gražiu „Markdown“ redagavimu komandoms.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Outline vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Outline

Outline yra greita, bendradarbiavimo žinių bazė, sukurta komandoms, kurios vertina tiek gražų dizainą, tiek sklandų redagavimą realiuoju laiku. Sukurta naudojant „Markdown“ redaktorių su pasviraisiais brūkšniais, įdėtomis dokumentų hierarchijomis ir kolekcijomis pagrįsta organizacija, ji suteikia inžinerijos, produktų ir operacijų komandoms struktūrizuotą darbo vietą dokumentacijai, kuri yra ir funkcionali, ir vizualiai patraukli. Versijų istorija, detalūs leidimai ir kelių SSO tiekėjų palaikymas daro ją tinkama bet kokio dydžio organizacijoms.

Savarankiškas „Outline“ talpinimas tavo VPS reiškia, kad nėra apribojimų dėl kainodaros pagal naudotojų skaičių – neribotas komandos narių skaičius už fiksuotą infrastruktūros kainą. Tavo dokumentacija ir intelektinė nuosavybė lieka tavo kontrolėje be trečiųjų šalių prieigos prie duomenų, o PostgreSQL ir Redis veikia lokaliai, užtikrindami optimalų našumą be išorinių paslaugų priklausomybių.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Outline savybės

Realaus laiko bendradarbiavimas

Keli komandos nariai gali redaguoti tą patį dokumentą vienu metu su įterptais komentarais ir pasiūlymais, todėl dokumentacijos sprintai ir peržiūros ciklai tampa sklandūs.

Galinga visatekstė paieška

Akimirksniu ieškokite visuose dokumentuose ir rinkiniuose, o rezultatai išdėstomi pagal svarbą, kad tinkama informacija būtų rasta per kelias sekundes, o ne per naršymo minutes.

Lankstus autentifikavimas

Integruojasi su Google, Slack, Azure AD, GitHub ir pasirinktiniais OIDC teikėjais, leidžiant komandoms prisijungti naudojant esamus prisijungimo duomenis ir nevaldant atskirų paskyrų.

Versijų istorija

Kiekvienas dokumento pakeitimas yra stebimas su skirtumų peržiūra ir pilnu atkūrimu, suteikiant komandoms apsauginį tinklą nuo atsitiktinių pakeitimų ir audito žurnalą atitikčiai užtikrinti.

Kolekcijos organizavimas

Tvarkyk dokumentus įdėtosiose hierarchijose ir kolekcijose su detalizuotais viešojo, komandos ar privataus bendrinimo valdikliais, kurie tinka bet kokiai komandos struktūrai.

Kodėl verta naudoti Outline Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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