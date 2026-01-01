Įdiek Outline vienu spustelėjimu.
Moderni atvirojo kodo žinių bazė ir wiki su bendradarbiavimu realiuoju laiku, galinga paieška ir gražiu „Markdown“ redagavimu komandoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Outline
Outline yra greita, bendradarbiavimo žinių bazė, sukurta komandoms, kurios vertina tiek gražų dizainą, tiek sklandų redagavimą realiuoju laiku. Sukurta naudojant „Markdown“ redaktorių su pasviraisiais brūkšniais, įdėtomis dokumentų hierarchijomis ir kolekcijomis pagrįsta organizacija, ji suteikia inžinerijos, produktų ir operacijų komandoms struktūrizuotą darbo vietą dokumentacijai, kuri yra ir funkcionali, ir vizualiai patraukli. Versijų istorija, detalūs leidimai ir kelių SSO tiekėjų palaikymas daro ją tinkama bet kokio dydžio organizacijoms.
Savarankiškas „Outline“ talpinimas tavo VPS reiškia, kad nėra apribojimų dėl kainodaros pagal naudotojų skaičių – neribotas komandos narių skaičius už fiksuotą infrastruktūros kainą. Tavo dokumentacija ir intelektinė nuosavybė lieka tavo kontrolėje be trečiųjų šalių prieigos prie duomenų, o PostgreSQL ir Redis veikia lokaliai, užtikrindami optimalų našumą be išorinių paslaugų priklausomybių.
Pagrindinės Outline savybės
Realaus laiko bendradarbiavimas
Keli komandos nariai gali redaguoti tą patį dokumentą vienu metu su įterptais komentarais ir pasiūlymais, todėl dokumentacijos sprintai ir peržiūros ciklai tampa sklandūs.
Galinga visatekstė paieška
Akimirksniu ieškokite visuose dokumentuose ir rinkiniuose, o rezultatai išdėstomi pagal svarbą, kad tinkama informacija būtų rasta per kelias sekundes, o ne per naršymo minutes.
Lankstus autentifikavimas
Integruojasi su Google, Slack, Azure AD, GitHub ir pasirinktiniais OIDC teikėjais, leidžiant komandoms prisijungti naudojant esamus prisijungimo duomenis ir nevaldant atskirų paskyrų.
Versijų istorija
Kiekvienas dokumento pakeitimas yra stebimas su skirtumų peržiūra ir pilnu atkūrimu, suteikiant komandoms apsauginį tinklą nuo atsitiktinių pakeitimų ir audito žurnalą atitikčiai užtikrinti.
Kolekcijos organizavimas
Tvarkyk dokumentus įdėtosiose hierarchijose ir kolekcijose su detalizuotais viešojo, komandos ar privataus bendrinimo valdikliais, kurie tinka bet kokiai komandos struktūrai.
Kodėl verta naudoti Outline Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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