Įdiek Beszel Agent vienu spustelėjimu.
Lengvas stebėjimo agentas, kuris renka serverių ir konteinerių metrikas tavo Beszel hub.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Beszel Agent
„Beszel Agent“ yra „Beszel“ stebėjimo platformos duomenų rinkimo komponentas. Įdiegtas kiekviename serveryje, kurį nori stebėti, jis nuolat renka CPU, atminties, disko ir tinklo metrikas kartu su „Docker“ konteinerių statistika, tada saugiai persiunčia jas į centrinį „Beszel“ mazgą agregavimui ir įspėjimams.
Agentas yra sąmoningai minimalus – jis naudoja nereikšmingus resursus, tuo pačiu užtikrindamas visapusišką sistemos būklės matomumą. Ryšys su mazgu yra apsaugotas žetonų autentifikavimu, o „Docker“ lizdo prieiga suteikia jam visapusišką konteinerio lygio įžvalgą, nereikalaujant padidintų pagrindinio kompiuterio privilegijų, išskyrus tą lizdo prijungimą.
Pagrindinės Beszel Agent savybės
Realaus laiko sistemos metrika
Nuolat stebi procesoriaus, atminties, disko ir tinklo naudojimą, kad tavo „Beszel“ centras visada turėtų naujausią informaciją apie serverio būklę.
Konteinerio lygio stebėjimas
Skaito iš Docker lizdo ir praneša apie kiekvieno konteinerio resursų suvartojimą, padedant tau nustatyti, kurie darbo krūviai sukelia apkrovą.
Minimalus išteklių pėdsakas
Sukurta veikti tyliai fone, nedarant pastebimo poveikio programos našumui ar galimiems sistemos ištekliams.
Saugus centro ryšys
Ryšiai, autentifikuoti prieigos raktu, su „Beszel“ telkiniu užkerta kelią neteisėtam metrikos įkėlimui ir užtikrina tavo stebėjimo duomenų privatumą.
Kodėl verta naudoti Beszel Agent Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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