Įdiek Firefox vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama „Firefox“ naršyklė, pasiekiama iš bet kurio įrenginio per žiniatinklio sąsają, su nuolatinėmis žymėmis, plėtiniais ir nustatymais.
Rinkis VPS planą Firefox
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Firefox
Firefox Docker aplinkoje paleidžia visapusišką naršyklę tavo VPS serveryje ir transliuoja ją į bet kurią šiuolaikinę interneto naršyklę per žiniatinklio GUI. Tai suteikia tau izoliuotą naršymo aplinką, kuri apsaugo tavo vietinius įrenginius, paslepia tavo namų IP adresą ir leidžia tau išlaikyti nuoseklų naršymo profilį su žymėmis, slaptažodžiais ir plėtiniais, prieinamą iš bet kurios pasaulio vietos.
Savo „Firefox“ talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo naršymo sesijos niekada nėra apdorojamos per komercinę nuotolinio darbalaukio paslaugą, suteikiant saugumo tyrėjams, privatumą vertinantiems vartotojams ir nuotolinėms komandoms privačią, visada pasiekiamą naršyklę, kurią jie patys valdo.
Pagrindinės Firefox savybės
Izoliuota naršymo aplinka
Naršyk iš VPS IP, o ne iš savo vietinio ryšio, apsaugodamas savo vietinę sistemą nuo internetinių grėsmių ir paslėpdamas savo namų adresą.
Nuolatinis profilis
Žymės, istorija, slaptažodžiai ir įdiegti plėtiniai išlieka net perkrovus konteinerį, todėl kiekvieną kartą mėgaujiesi nuoseklia naršymo patirtimi.
Prieiga iš bet kurio įrenginio
Atidaryk naršyklės sesiją bet kurioje šiuolaikinėje interneto naršyklėje – nereikia diegti jokios programinės įrangos ar VNC kliento prieigos įrenginyje.
Plėtinio pagalba
Įdiek bet kurį Firefox priedą, įskaitant reklamų blokavimo priemones, slaptažodžių tvarkykles ir privatumo įrankius, taip pat, kaip tai darytum vietinėje Firefox instaliacijoje.
Garso srautinis perdavimas
Žiniatinklio garsas pagal numatytuosius nustatymus yra įjungtas, todėl gali leisti mediją, žiūrėti vaizdo įrašus ir naudotis žiniatinklio balso programomis nuotolinės sesijos metu.
Kodėl verta naudoti Firefox Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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