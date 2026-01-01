Įdiekite „SearXNG“ vienu spustelėjimu.
Privatumą gerbianti metapaieškos sistema, kuri apibendrina rezultatus iš dešimčių šaltinių, nesaugodama užklausų ir nestebėdama vartotojų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SearXNG
SearXNG yra į privatumą orientuota metapaieškos sistema, kuri vienu metu užklausia „Google“, „Bing“, „DuckDuckGo“ ir dešimtis kitų paieškos paslaugų teikėjų, grąžindama apibendrintus rezultatus, nekurdama vartotojo profilio ir nesaugodama paieškos istorijos. Skirtingai nuo komercinių paieškos sistemų, kurios užklausas monetizuoja profiliavimu ir reklamos taikymu, SearXNG suteikia nefiltruotą prieigą prie interneto informacijos.
Savitvarka (angl. self-hosting) reiškia, kad tavo paieškos vyksta per tavo valdomą infrastruktūrą, o ne per nežinomų šalių valdomus viešuosius egzempliorius. Tu sprendi, kurie paieškos paslaugų teikėjai bus įtraukti, kaip filtruojami rezultatai ir kas gali pasiekti tavo egzempliorių – nepasikliaudamas bendrais bendruomenės serveriais, kurie gali patirti prastovų ar greičio apribojimų.
Pagrindinės SearXNG savybės
Ne užklausų registravimas
Paieškos niekada nesaugomos ir nėra susietos su tavo tapatybe, taip pašalinant profiliavimą ir elgesio stebėjimą, būdingą komercinėms paieškos sistemoms.
Daugiašaltinis agregavimas
Vienu metu užklausia dešimčių paieškos sistemų, sumažindama rezultatų šališkumą ir suteikdama platesnę aprėptį nei bet kuris atskiras tiekėjas.
Konfigūruojami varikliai
Pasirink tiksliai, kuriuos paieškos teikėjus įtraukti ar pašalinti, pritaikydamas rezultatų derinį savo tyrimų poreikiams ir privatumo nuostatoms.
Kategorijos paieška
Specialios paieškos kategorijos, skirtos internetui, vaizdams, vaizdo įrašams, naujienoms ir specializuotiems šaltiniams, užtikrina, kad rezultatai atitiktų tau reikalingo turinio tipą.
Jokių slapukų ar sekimo
Veikia be slapukų ar sekimo scenarijų, todėl tinka privatumui jautriems tyrimams ir naudojimui ribotoje aplinkoje.
Kodėl verta naudoti SearXNG Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu