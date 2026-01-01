Įdiek Dozzle vienu spustelėjimu.
Lengva internetinė sąsaja, skirta realiuoju laiku peržiūrėti Docker konteinerių žurnalus, su momentiniu konteinerių aptikimu ir nereikalaujanti jokios konfigūracijos.
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Ką gali kurti su Dozzle
Dozzle yra web sąsaja, nereikalaujanti jokios konfigūracijos, skirta stebėti Docker konteinerių žurnalus realiuoju laiku. Ji automatiškai aptinka kiekvieną konteinerį pagrindiniame kompiuteryje ir tiesiogiai transliuoja jų išvestį į švarią, reaguojančią naršyklės vartotojo sąsają – jokių žurnalų agentų, jokios išorinės saugyklos, jokios sąrankos, išskyrus Docker lizdo prijungimą.
Kūrėjai ją naudoja stebėti kelias paslaugas vienu metu derinimo metu, o operatoriai ja pasitiki greitam incidentų valdymui. Galinga paieška ir filtravimas leidžia lengvai izoliuoti tikslias žurnalų eilutes, kurių tau reikia, nepaliekant naršyklės. Su minimaliu resursų naudojimu ir be duomenų bazių priklausomybių, Dozzle patogiai veikia kartu su gamybinėmis apkrovomis bet kuriame VPS.
Pagrindinės Dozzle savybės
Realaus laiko žurnalų srautas
Transliuoja tiesioginę konteinerio išvestį tiesiai į naršyklę su automatiniu slinkimu, kad naujas žurnalo eilutes matytum tą pačią akimirką, kai jos parašomos.
Momentinis konteinerių aptikimas
Automatiškai aptinka visus veikiančius konteinerius serveryje – nereikia jokios rankinės konfigūracijos, norint pradėti peržiūrėti žurnalus.
Paieška ir filtravimas
Ieškok žurnalo turinio pagal raktinį žodį arba filtruok pagal konteinerio pavadinimą ir laiko intervalą, kad greitai išskirtum klaidas ir susijusius įvykius.
Kelių konteinerių rodinys
Stebėk kelias paslaugas vieną šalia kitos viename naršyklės lange, taip sumažindamas konteksto keitimą derinimo sesijų metu.
Nulis išorinių priklausomybių
Reikalingas tik „Docker“ lizdas – jokios duomenų bazės, jokio žurnalų siuntiklio ir jokių agento procesų, naudojančių papildomus išteklius.
Kodėl verta naudoti Dozzle Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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