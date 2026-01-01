Iki 69 % nuolaida Euro-Office DocumentServer

Įdiek Euro-Office DocumentServer vienu paspaudimu.

Europos skaitmeniniam suverenitetui skirtas savo serveryje talpinamas biuro programų paketas, leidžiantis naršyklėje kartu redaguoti dokumentus, skaičiuokles ir pateiktis.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
10,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Euro-Office DocumentServer vienu paspaudimu.

Rinkis VPS planą Euro-Office DocumentServer

69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer – tai atvirojo kodo internetinis biuro programų paketas, leidžiantis savo infrastruktūroje naršyklėje kartu redaguoti DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP ir PDF formatus. Sukurtas remiantis pagal AGPL licenciją platinama ONLYOFFICE DocumentServer kodo baze ir pritaikytas Europos skaitmeniniam suverenitetui, jis veikia kaip lengvai prijungiamas bendro redagavimo backend tokioms platformoms kaip Nextcloud ir ownCloud.

Talpinant Euro-Office DocumentServer savo serveryje, visi dokumentai, redagavimo sesijos ir integracijų užklausos lieka tavo VPS viduje – turinio nepasiekia joks trečiųjų šalių cloud. JWT token autentifikavimas pagal numatytuosius nustatymus apsaugo API, o paruoštame diegimo pakete PostgreSQL, RabbitMQ ir Redis jau sukonfigūruoti darbui su production-ready redagavimo serveriu.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Euro-Office DocumentServer savybės

Sukurta skaitmeniniam suverenitetui

Europoje vystoma AGPL atšaka, skirta skaitmeniniam suverenitetui – kiekvienas dokumentas, žurnalo įrašas ir duomenų bazės eilutė lieka tavo valdomoje infrastruktūroje.

Redagavimas kartu realiuoju laiku

Keli naudotojai vienu metu gali redaguoti tą patį dokumentą, skaičiuoklę ar pateiktį – su realiuoju laiku matomais žymekliais, komentarais ir keitimų sekimu.

Suderinamumas su Microsoft Office

Atidaro ir išsaugo DOCX, XLSX ir PPTX failus tiksliai išlaikant jų išdėstymą, taip pat turi integruotą ODT, ODS ir ODP palaikymą.

API apsauga naudojant JWT

JSON Web Token patikra apsaugo kiekvieną API užklausą, todėl prie redagavimo serverio gali prisijungti tik leidimą turinčios integracijos ir klientinės programos.

Integracija su Nextcloud

Lengvai prijungiamas bendro redagavimo backend, skirtas Nextcloud, ownCloud ir kitoms platformoms, kurios jau palaiko ONLYOFFICE jungtis.

PDF ir formų redagavimas

Redaguok PDF failus ir kurk PDF formas, kurias galima pildyti tiesiog naršyklėje – papildomos programinės įrangos ar įskiepių nereikės.

Kodėl verta naudoti Euro-Office DocumentServer Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

AFFiNE

AFFiNE

Viskas viename darbo erdvė, sujungianti dokumentus, baltas lentas ir duomenų bazes su DI

Rinktis
AppFlowy

AppFlowy

„AppFlowy“ yra dirbtinio intelekto varoma atvirojo kodo darbo erdvė ir „Notion“ alternatyva

Rinktis
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistinis, savarankiškai talpinamas įpročių sekiklis, sutelktas į kasdienį žymėjimą ir serijas

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.