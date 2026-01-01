Įdiek Euro-Office DocumentServer vienu paspaudimu.
Europos skaitmeniniam suverenitetui skirtas savo serveryje talpinamas biuro programų paketas, leidžiantis naršyklėje kartu redaguoti dokumentus, skaičiuokles ir pateiktis.
Rinkis VPS planą Euro-Office DocumentServer
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer – tai atvirojo kodo internetinis biuro programų paketas, leidžiantis savo infrastruktūroje naršyklėje kartu redaguoti DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP ir PDF formatus. Sukurtas remiantis pagal AGPL licenciją platinama ONLYOFFICE DocumentServer kodo baze ir pritaikytas Europos skaitmeniniam suverenitetui, jis veikia kaip lengvai prijungiamas bendro redagavimo backend tokioms platformoms kaip Nextcloud ir ownCloud.
Talpinant Euro-Office DocumentServer savo serveryje, visi dokumentai, redagavimo sesijos ir integracijų užklausos lieka tavo VPS viduje – turinio nepasiekia joks trečiųjų šalių cloud. JWT token autentifikavimas pagal numatytuosius nustatymus apsaugo API, o paruoštame diegimo pakete PostgreSQL, RabbitMQ ir Redis jau sukonfigūruoti darbui su production-ready redagavimo serveriu.
Pagrindinės Euro-Office DocumentServer savybės
Sukurta skaitmeniniam suverenitetui
Europoje vystoma AGPL atšaka, skirta skaitmeniniam suverenitetui – kiekvienas dokumentas, žurnalo įrašas ir duomenų bazės eilutė lieka tavo valdomoje infrastruktūroje.
Redagavimas kartu realiuoju laiku
Keli naudotojai vienu metu gali redaguoti tą patį dokumentą, skaičiuoklę ar pateiktį – su realiuoju laiku matomais žymekliais, komentarais ir keitimų sekimu.
Suderinamumas su Microsoft Office
Atidaro ir išsaugo DOCX, XLSX ir PPTX failus tiksliai išlaikant jų išdėstymą, taip pat turi integruotą ODT, ODS ir ODP palaikymą.
API apsauga naudojant JWT
JSON Web Token patikra apsaugo kiekvieną API užklausą, todėl prie redagavimo serverio gali prisijungti tik leidimą turinčios integracijos ir klientinės programos.
Integracija su Nextcloud
Lengvai prijungiamas bendro redagavimo backend, skirtas Nextcloud, ownCloud ir kitoms platformoms, kurios jau palaiko ONLYOFFICE jungtis.
PDF ir formų redagavimas
Redaguok PDF failus ir kurk PDF formas, kurias galima pildyti tiesiog naršyklėje – papildomos programinės įrangos ar įskiepių nereikės.
Kodėl verta naudoti Euro-Office DocumentServer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.