Įdiekite OCS Inventory NG vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo IT išteklių valdymo serveris, kuris stebi aparatinę ir programinę įrangą bei diegia paketus visame jūsų įrenginių parke.
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Ką gali kurti su OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (atvirojo kodo kompiuterių ir programinės įrangos inventorizacija naujos kartos) yra nemokamas, atvirojo kodo turto valdymo ir programinės įrangos diegimo sprendimas, tobulinamas nuo 2001 m. Lengvieji agentai, įdiegti Windows, Linux, macOS, Android ir IBM AIX galiniuose įrenginiuose, teikia išsamius techninės ir programinės įrangos inventorizacijos duomenis centriniam serveriui, o SNMP nuskaitymai ir IP aptikimas išplečia matomumą spausdintuvams, komutatoriams, maršrutizatoriams ir kitiems įrenginiams be agentų.
Savarankiškai talpinant OCS Inventory savo VPS serveryje, kiekvienas įrenginio piršto atspaudas, licencijos įrašas ir įdiegtas paketas lieka tavo kontrolėje. Komplektuojama žiniatinklio konsolė, MySQL duomenų bazė ir REST API yra tie patys komponentai, kuriuos naudoja įmonės, valdančios daugiau nei 100 000 įrenginių IT infrastruktūras, be mokesčių už turtą ir be trečiųjų šalių SaaS priklausomybės.
Pagrindinės OCS Inventory NG savybės
Techninės ir programinės įrangos inventorius
Lengvieji agentai renka išsamius CPU, atminties, saugyklos, periferinių įrenginių ir įdiegtos programinės įrangos duomenis iš Windows, Linux, macOS, Android ir AIX galinių įrenginių.
Paketo diegimas
Siųsti scenarijus, diegimo programas ir konfigūracijos paketus agentams per HTTPS, su pralaidumo valdymu, kuris pritaikomas daugiau nei 100 000 įrenginių parkams.
SNMP ir tinklo aptikimas
Nuskaityk potinklius ir užklausk SNMP įrenginius, kad inventorizuotum spausdintuvus, komutatorius, maršrutizatorius ir kitą įrangą, kurioje negali veikti agentas.
Licencijos atitikties ataskaitos
Stebėk įdiegtas programas visoje savo aplinkoje ir kurk programinės įrangos naudojimo ataskaitas, kad patvirtintum licencijų naudojimą ir atnaujinimą.
REST API ir integracijos
Integruotas REST API ir GLPI sinchronizavimo papildinys perduoda turto duomenis į bilietų sistemas, CMDB ir saugos įrankius.
Žiniatinklio konsolė su RBAC
Naršyklės konsolė su prieigos kontrole pagal vaidmenis, LDAP ir CAS autentifikavimu bei pritaikomais prietaisų skydeliais operatoriams ir auditoriams.
Kodėl verta naudoti OCS Inventory NG Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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