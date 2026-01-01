Įdiek „Passbolt“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo komandinis slaptažodžių tvarkytuvas, sukurtas bendradarbiavimui, su end-to-end šifravimu ir savarankiškai valdomu privatumu.
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Ką gali kurti su Passbolt
Passbolt yra atvirojo kodo slaptažodžių tvarkyklė, sukurta komandoms, kurioms reikia saugiai saugoti, bendrinti ir audituoti prisijungimo duomenis. Kiekvienas slaptažodis yra užšifruojamas nuo galo iki galo naudojant OpenPGP, dar prieš jam paliekant naršyklę – serveris niekada nemato tavo nešifruotų paslapčių. Skirtingai nuo bendrosios paskirties saugyklų, Passbolt yra sukurtas bendradarbiavimui: tu gali bendrinti atskirus slaptažodžius ar ištisus aplankus su kolegomis, niekada neatskleisdamas pagrindinio rakto.
Savo Passbolt talpinimas savo VPS reiškia, kad tavo prisijungimo duomenų duomenų bazė niekada nepasiekia trečiosios šalies serverio. Tu kontroliuoji šifravimo raktus, prieigos žurnalus ir duomenų saugojimo politiką – tai yra kritiškai svarbus reikalavimas komandoms, kurioms taikomi atitikties įsipareigojimai, tokie kaip SOC 2, ISO 27001 ar GDPR.
Pagrindinės Passbolt savybės
End-to-end šifravimas
Visi slaptažodžiai užšifruojami naudojant OpenPGP naršyklėje prieš išsiunčiant juos į serverį, todėl priegloba niekada neturi prieigos prie nešifruotų duomenų.
Detalizuotas bendrinimas
Dalinkis atskirais slaptažodžiais arba aplankais su konkrečiais naudotojais arba grupėmis, nustatydamas individualias skaitymo ir rašymo prieigos teises.
Pilnas audito žurnalas
Kiekviena prieiga, bendrinimas, kopijavimas ir atnaujinimas yra registruojami su laiko žyma ir vartotojo tapatybe, suteikiant saugumo komandoms visą kredencialų veiklos istoriją.
Naršyklės plėtinys
Oficialūs plėtiniai naršyklėms „Chrome“ ir „Firefox“ automatiškai užpildo prisijungimo duomenis atitinkamose svetainėse tiesiai iš saugyklos, neatskleidžiant slaptažodžių iškarpyje.
REST API ir CLI
Visas REST API ir oficialus CLI įrankis leidžia DevOps komandoms integruoti Passbolt į aprūpinimo scenarijus, CI/CD konvejerius ir paslapčių rotacijos darbo eigas.
Kodėl verta naudoti Passbolt Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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