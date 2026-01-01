Įdiek Yopass vienu spustelėjimu.
Šifruota slaptų duomenų dalijimosi paslauga, skirta siųsti slaptažodžius ir jautrius duomenis naudojant vienkartines, pačias save sunaikinančias nuorodas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Yopass
Yopass yra atvirojo kodo šifruota slaptų duomenų dalijimosi paslauga, leidžianti saugiai dalytis slaptažodžiais, prieigos raktais ir slaptais failais, nepaliekant jų el. pašto susirašinėjimuose, pokalbių žurnaluose ar palaikymo užklausose. Slapta informacija šifruojama naršyklėje naudojant OpenPGP prieš išsiunčiant į serverį – iššifravimo raktas niekada nepasiekia serverio, todėl net prieglobos paslaugos teikėjas negali perskaityti tavo slaptų duomenų. Kiekvienas slaptas duomenų įrašas gauna unikalų vienkartinį URL, kuris automatiškai sunaikinamas jį peržiūrėjus arba pasibaigus konfigūruojamam galiojimo laikotarpiui.
Yopass talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tavo organizacijai privatų, audituojamą kanalą, skirtą dalytis prisijungimo duomenimis ir slaptais konfigūracijos duomenimis. Nereikia tvarkyti paskyrų, nėra sekimo ir nėra nešifruoto saugojimo – tiesiog aiški sąsaja saugiam slaptų duomenų keitimui komandose arba su išorės šalimis.
Pagrindinės Yopass savybės
End-to-end šifravimas
Paslaptys užšifruojamos naršyklėje naudojant OpenPGP prieš perduodant, užtikrinant, kad serveris niekada neturėtų prieigos prie nešifruotų duomenų.
Vienkartinės nuorodos
Kiekviena paslaptis sugeneruoja unikalų URL, kuris yra visam laikui sunaikinamas po pirmo peržiūrėjimo, užkertant kelią neteisėtai pakartotinei prieigai.
Konfigūruojamas galiojimas
Nustatykite, kad slapti duomenys automatiškai baigtų galioti po valandų, dienų ar savaičių, kad pamirštos nuorodos negalėtų būti naudojamos pasenusiems slaptiems duomenims atgauti.
Pasirinktinė slaptažodžio apsauga
Pridėk papildomą slaptafrazę prie paslapties, kad užtikrintum dar didesnę apsaugą nei vienkartinė nuoroda.
Failų dalijimasis
Įkelkite ir bendrinkite užšifruotus failus kartu su teksto paslaptimis, o srautinis šifravimas užtikrina failų turinio privatumą nuo galo iki galo.
Nereikia paskyrų
Gavėjai pasiekia paslaptis naudodami tiesioginę nuorodą be prisijungimo, todėl lengva dalytis prisijungimo duomenimis su išoriniais rangovais ar klientais.
Kodėl verta naudoti Yopass Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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