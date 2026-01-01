Iki 69 % nuolaida Yopass

Įdiek Yopass vienu spustelėjimu.

Šifruota slaptų duomenų dalijimosi paslauga, skirta siųsti slaptažodžius ir jautrius duomenis naudojant vienkartines, pačias save sunaikinančias nuorodas.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Yopass vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Yopass

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Yopass

Yopass yra atvirojo kodo šifruota slaptų duomenų dalijimosi paslauga, leidžianti saugiai dalytis slaptažodžiais, prieigos raktais ir slaptais failais, nepaliekant jų el. pašto susirašinėjimuose, pokalbių žurnaluose ar palaikymo užklausose. Slapta informacija šifruojama naršyklėje naudojant OpenPGP prieš išsiunčiant į serverį – iššifravimo raktas niekada nepasiekia serverio, todėl net prieglobos paslaugos teikėjas negali perskaityti tavo slaptų duomenų. Kiekvienas slaptas duomenų įrašas gauna unikalų vienkartinį URL, kuris automatiškai sunaikinamas jį peržiūrėjus arba pasibaigus konfigūruojamam galiojimo laikotarpiui.

Yopass talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tavo organizacijai privatų, audituojamą kanalą, skirtą dalytis prisijungimo duomenimis ir slaptais konfigūracijos duomenimis. Nereikia tvarkyti paskyrų, nėra sekimo ir nėra nešifruoto saugojimo – tiesiog aiški sąsaja saugiam slaptų duomenų keitimui komandose arba su išorės šalimis.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Yopass savybės

End-to-end šifravimas

Paslaptys užšifruojamos naršyklėje naudojant OpenPGP prieš perduodant, užtikrinant, kad serveris niekada neturėtų prieigos prie nešifruotų duomenų.

Vienkartinės nuorodos

Kiekviena paslaptis sugeneruoja unikalų URL, kuris yra visam laikui sunaikinamas po pirmo peržiūrėjimo, užkertant kelią neteisėtai pakartotinei prieigai.

Konfigūruojamas galiojimas

Nustatykite, kad slapti duomenys automatiškai baigtų galioti po valandų, dienų ar savaičių, kad pamirštos nuorodos negalėtų būti naudojamos pasenusiems slaptiems duomenims atgauti.

Pasirinktinė slaptažodžio apsauga

Pridėk papildomą slaptafrazę prie paslapties, kad užtikrintum dar didesnę apsaugą nei vienkartinė nuoroda.

Failų dalijimasis

Įkelkite ir bendrinkite užšifruotus failus kartu su teksto paslaptimis, o srautinis šifravimas užtikrina failų turinio privatumą nuo galo iki galo.

Nereikia paskyrų

Gavėjai pasiekia paslaptis naudodami tiesioginę nuorodą be prisijungimo, todėl lengva dalytis prisijungimo duomenimis su išoriniais rangovais ar klientais.

Kodėl verta naudoti Yopass Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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