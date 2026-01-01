Iki 69 % nuolaida ESPHome

Įdiek ESPHome vienu spustelėjimu.

YAML valdoma programinės įrangos valdymo sistema, skirta ESP8266 ir ESP32 mikrovaldikliams, su žiniatinklio prietaisų skydeliu ir belaidžiais atnaujinimais.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ESPHome vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ESPHome

ESPHome yra atvirojo kodo sistema, kuri paverčia ESP8266 ir ESP32 mikrovaldiklius išmaniojo namo įrenginiais, naudojant paprastus YAML konfigūracijos failus. Nereikia jokio C++ programavimo – jutiklius, jungiklius ir ekranus apibrėži YAML, o ESPHome automatiškai sukompiliuoja ir įrašo optimizuotą programinę įrangą. Ji natyviai integruojasi su Home Assistant ir palaiko MQTT, kad būtų suderinama su bet kuria automatizavimo platforma.

ESPHome paleidimas VPS serveryje užtikrina nuolatinį įrenginių valdymą ir nuotolinį programinės įrangos kompiliavimą, pasiekiamą iš bet kurios vietos. Tavo įrenginių konfigūracijos yra centralizuotai saugomos ir atsarginės kopijos daromos, o belaidžiai atnaujinimai gali būti inicijuojami nebūnant vietiniame tinkle, kuriame yra fiziniai įrenginiai.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ESPHome savybės

YAML konfigūracija

Apibrėžk ESP įrenginio veikimą paprastuose YAML failuose su automatiniu patvirtinimu – nereikia C++ žinių ar IDE nustatymo.

Belaidžiai naujinimai

Siųskite programinės aparatinės įrangos atnaujinimus belaidžiu būdu į visus savo ESP įrenginius be fizinės prieigos, todėl didelius diegimus lengva prižiūrėti.

Home Assistant integracija

Vietinė API integracija su „Home Assistant“ leidžia akimirksniu aptikti įrenginius ir užtikrinti vietinį valdymą be vėlavimo bei debesies priklausomybės.

500+ komponentų

Šimtų jutiklių, ekranų, LED valdiklių ir pavarų palaikymas reiškia, kad beveik bet kokia aparatinė įranga gali būti integruojama iškart.

Realaus laiko registravimas

Tiesiogiai žiniatinklio prietaisų skydelyje transliuok tiesioginius įrenginio žurnalus, kad greitai pašalintum triktis ir stebėtum jutiklių rodmenis kūrimo metu.

Kodėl verta naudoti ESPHome Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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