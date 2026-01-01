Įdiek ESPHome vienu spustelėjimu.
YAML valdoma programinės įrangos valdymo sistema, skirta ESP8266 ir ESP32 mikrovaldikliams, su žiniatinklio prietaisų skydeliu ir belaidžiais atnaujinimais.
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Ką gali kurti su ESPHome
ESPHome yra atvirojo kodo sistema, kuri paverčia ESP8266 ir ESP32 mikrovaldiklius išmaniojo namo įrenginiais, naudojant paprastus YAML konfigūracijos failus. Nereikia jokio C++ programavimo – jutiklius, jungiklius ir ekranus apibrėži YAML, o ESPHome automatiškai sukompiliuoja ir įrašo optimizuotą programinę įrangą. Ji natyviai integruojasi su Home Assistant ir palaiko MQTT, kad būtų suderinama su bet kuria automatizavimo platforma.
ESPHome paleidimas VPS serveryje užtikrina nuolatinį įrenginių valdymą ir nuotolinį programinės įrangos kompiliavimą, pasiekiamą iš bet kurios vietos. Tavo įrenginių konfigūracijos yra centralizuotai saugomos ir atsarginės kopijos daromos, o belaidžiai atnaujinimai gali būti inicijuojami nebūnant vietiniame tinkle, kuriame yra fiziniai įrenginiai.
Pagrindinės ESPHome savybės
YAML konfigūracija
Apibrėžk ESP įrenginio veikimą paprastuose YAML failuose su automatiniu patvirtinimu – nereikia C++ žinių ar IDE nustatymo.
Belaidžiai naujinimai
Siųskite programinės aparatinės įrangos atnaujinimus belaidžiu būdu į visus savo ESP įrenginius be fizinės prieigos, todėl didelius diegimus lengva prižiūrėti.
Home Assistant integracija
Vietinė API integracija su „Home Assistant“ leidžia akimirksniu aptikti įrenginius ir užtikrinti vietinį valdymą be vėlavimo bei debesies priklausomybės.
500+ komponentų
Šimtų jutiklių, ekranų, LED valdiklių ir pavarų palaikymas reiškia, kad beveik bet kokia aparatinė įranga gali būti integruojama iškart.
Realaus laiko registravimas
Tiesiogiai žiniatinklio prietaisų skydelyje transliuok tiesioginius įrenginio žurnalus, kad greitai pašalintum triktis ir stebėtum jutiklių rodmenis kūrimo metu.
Kodėl verta naudoti ESPHome Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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