Įdiek OxiCloud vienu spustelėjimu.
Lengva, savarankiškai talpinama debesies saugykla, sukurta naudojant Rust, suderinama su Nextcloud darbalaukio ir mobiliųjų įrenginių klientais.
Rinkis VPS planą OxiCloud
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OxiCloud
OxiCloud yra atvirojo kodo debesų saugyklos platforma, parašyta Rust kalba, sukurta kaip greita ir resursus taupanti alternatyva Nextcloud ir OwnCloud. Ji suteikia failų įkėlimo, atsisiuntimo, aplankų valdymo, dalijimosi, paieškos, šiukšliadėžės ir integruoto muzikos grotuvo funkcijas – visa tai savarankiškai talpinama su PostgreSQL duomenų baze. Rust vykdymo aplinka palaiko nenaudojamą atmintį gerokai mažesnę nei 100 MB, todėl ji praktiška VPS planuose, kur PHP pagrindu veikianti sistema būtų per sunki.
Savarankiškai talpinant OxiCloud, visa failų saugykla yra jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, be jokių kvotų, prenumeratos mokesčių ir trečiųjų šalių prieigos prie jūsų failų. Pasirenkamas Nextcloud suderinamumo sluoksnis leidžia esamiems Nextcloud darbalaukio ir mobiliųjų įrenginių klientams prisijungti be papildomo konfigūravimo.
Pagrindinės OxiCloud savybės
Nextcloud kliento palaikymas
Pasirenkamasis „Nextcloud“ suderinamumo sluoksnis leidžia esamiems „Nextcloud“ darbalaukio ir mobiliųjų įrenginių sinchronizavimo klientams prisijungti prie „OxiCloud“ jų neįdiegiant iš naujo ir neperkonfigūruojant.
Žemas atminties naudojimas
„Rust + mimalloc“ vykdymo aplinka naudoja mažiau nei 100 MB tuščiąja eiga, todėl „OxiCloud“ yra praktiškas mažiems VPS planams, kur PHP pagrindu veikiančios debesų saugyklos sistemos išeikvotų turimą RAM.
Failų bendrinimo nuorodos
Generuok viešas bendrinimo nuorodas failams ir aplankams, kad išoriniai gavėjai galėtų atsisiųsti turinį nesukūrę paskyros tavo serveryje.
Šiukšliadėžė ir atkūrimas
Ištrinti failai perkeliami į šiukšliadėžę, užuot buvę ištrinti iš karto, suteikdami tau atkūrimo langą prieš galutinį ištrynimą.
Integruotas muzikos grotuvas
Transliuokite garso failus tiesiogiai iš naršyklės su grojaraščio palaikymu ir takelio metaduomenimis – nereikia atskiro medijos serverio ar papildinio.
Kodėl verta naudoti OxiCloud Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių