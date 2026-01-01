Įdiek Yamtrack vieno paspaudimo diegimu.
Savarankiškai talpinamas medijos stebėjimo įrankis, skirtas filmams, TV laidoms, anime, mangai, žaidimams ir knygoms su Jellyfin integracija.
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Ką gali kurti su Yamtrack
Yamtrack yra savarankiškai talpinama medijos stebėjimo programa, kuri sujungia tavo filmų, TV laidų, anime, mangos, žaidimų, knygų ir komiksų žiūrėjimo ir žaidimo sąrašus į vieną valdymo skydelį. Ji gauna metaduomenis iš TMDB ir kitų šaltinių, kad pateiktų išsamią informaciją apie kiekvieną stebimą elementą su pažangos stebėjimu ir būsenos valdymu.
Savarankiškai talpinant Yamtrack VPS serveryje, visa tavo medijos vartojimo istorija išlieka privati, be trečiųjų šalių stebėjimo. Jellyfin integracija leidžia automatiškai stebėti žiūrėjimą iš tavo medijos serverio, kalendoriaus rodinyje matomos suplanuotos premjeros/naujienos, o importavimas iš Trakt, MAL ir AniList palengvina migraciją iš esamų paslaugų.
Pagrindinės Yamtrack savybės
Daugialypės terpės sekimas
Stebėk filmus, TV laidas, anime, manga, žaidimus, knygas ir komiksus vienoje bendroje valdymo panelėje su kiekvieno elemento būsena.
Jellyfin integracija
Automatiškai pažymėti filmus ir serijas kaip peržiūrėtus, kai jie grojami „Jellyfin“, be rankinio žymėjimo.
Perkelti iš Trakt ir MAL
Perkelk savo esamą žiūrėjimo istoriją iš Trakt, MyAnimeList, AniList ir kitų paslaugų į Yamtrack vos keliais paspaudimais.
Išleidimo kalendorius
Peržiūrėk artėjančias stebimų serialų, filmų ir žaidimų išleidimo datas kalendoriuje, kad galėtum planuoti savo žiūrėjimo tvarkaraštį.
Laidos pranešimai
Gauk pranešimus apie naujus epizodus ir išleidimus per Discord, Telegram ar Slack, skirtus bet kuriam įrašui iš tavo stebimųjų sąrašo.
Kodėl verta naudoti Yamtrack Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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