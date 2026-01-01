Įdiek KeeWeb vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, žiniatinklio slaptažodžių tvarkyklė, visiškai suderinama su KeePass duomenų bazėmis.
Rinkis VPS planą KeeWeb
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su KeeWeb
KeeWeb – nemokama, atvirojo kodo slaptažodžių tvarkyklė, kuri veikia visiškai naršyklėje ir yra visiškai suderinama su KeePass (.kdbx) formatu. Ji leidžia tau atidaryti ir tvarkyti esamas KeePass saugyklas tiesiai iš naršyklės be jokių papildinių ar vietinio kliento – tavo saugykla lieka tavo kontrolėje tavo paties saugykloje.
Savarankiškai talpinant KeeWeb savo VPS serveryje, tu gali pasiekti savo slaptažodžius iš bet kurio įrenginio su naršykle, išlaikant pačią programą privačią ir nepriklausomą nuo trečiųjų šalių debesų paslaugų. Saugyklos failai niekada nesiunčiami į jokį serverį; jie atidaromi ir iššifruojami kliento pusėje tavo naršyklėje.
Pagrindinės KeeWeb savybės
KeePass suderinamumas
Atidaryti ir redaguoti bet kokį .kdbx failą, sukurtą naudojant „KeePass“, „KeePassXC“ ar bet kurią kitą su „KeePass“ suderinamą programą, be konvertavimo.
Kliento pusės saugumas
Visas saugyklos iššifravimas vyksta tavo naršyklėje – tavo pagrindinis slaptažodis ir saugyklos turinys niekada nepalieka tavo įrenginio arba nepasiekia serverio.
Keli saugyklų posistemiai
Įkelti saugyklas iš vietinių failų, Dropbox, Google Drive, OneDrive arba bet kurios su WebDAV suderinamos nuotolinės saugyklos.
Įskiepių palaikymas
Išplėsk KeeWeb su bendruomenės papildiniais temoms, pasirinktiniams laukams, OTP generavimui ir papildomoms integracijoms.
Įvairių platformų prieiga
Pasiek savo slaptažodžius iš bet kurio įrenginio su modernia naršykle – nereikia jokio vietinio diegimo staliniuose ar mobiliuosiuose įrenginiuose.
Kodėl verta naudoti KeeWeb Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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