Įdiek Corteza vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo mažai kodo reikalaujanti platforma, skirta kurti individualizuotas verslo programas, CRM sistemas ir automatizuotas darbo eigas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Corteza
Corteza yra atvirojo kodo platforma, leidžianti komandoms kurti pritaikytas verslo programas, CRM procesus ir procesų automatizavimą, nereikalaujant gilių programavimo žinių. Jos intuityvus programų kūrimo įrankis, lankstus įrašų valdymas ir integruotas darbo eigos variklis leidžia organizacijoms modeliuoti bet kokį verslo procesą – nuo potencialių klientų sekimo iki atitikties darbo eigų – ir diegti jį, nekuriant jokių užpakalinių paslaugų nuo nulio.
Savarankiškai talpinant Corteza savo VPS serveryje, tavo verslo duomenys visiškai kontroliuojami. Platforma palaiko LDAP, SAML ir OAuth2 įmonės autentifikavimui, detalų vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę ir REST/gRPC API sąsają, kuri integruojasi su esamais įrankiais. PostgreSQL užtikrina patikimą, keičiamo dydžio saugyklą visiems įrašams ir automatizavimo žurnalams.
Pagrindinės Corteza savybės
Vaizdinis programėlių kūrėjas
Kurkite duomenų modelius, formas ir įrašų rodinius naudodami naršyklės pagrindu veikiančią „drag-and-drop“ sąsają, nerašydami jokio užpakalinės dalies kodo.
Integruotas CRM
„Corteza“ siūlo paruoštą naudoti CRM modulį, skirtą kontaktams, potencialiems klientams, paskyroms ir pardavimų srautams valdyti iš karto.
Darbo eigos automatizavimas
Sukurk kelių žingsnių automatizuotas darbo eigas, suaktyvinamas įrašų pakeitimais, tvarkaraščiais arba išorinėmis žiniatinklio jungtimis, kad pašalintum rankines užduotis.
Įmonės autentifikavimas
Integruojasi su LDAP, SAML ir OAuth2 teikėjais, kad komandos galėtų prisijungti naudodamos esamas įmonės tapatybės sistemas.
Smulkioji prieigos kontrolė
Nustatykite leidimus ištekliams ir operacijoms kiekvienam vaidmeniui, kad jautrūs duomenys ir administratoriaus veiksmai būtų tinkamai apriboti.
Integracijos vartai
Atverk pasirinktinius API galinius taškus ir prisijunk prie išorinių paslaugų per integruotą integracijos šliuzą be trečiųjų šalių tarpinės programinės įrangos.
Kodėl verta naudoti Corteza Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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