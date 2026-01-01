Iki 69 % nuolaida Corteza

Įdiek Corteza vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo mažai kodo reikalaujanti platforma, skirta kurti individualizuotas verslo programas, CRM sistemas ir automatizuotas darbo eigas.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Corteza vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Corteza

Corteza yra atvirojo kodo platforma, leidžianti komandoms kurti pritaikytas verslo programas, CRM procesus ir procesų automatizavimą, nereikalaujant gilių programavimo žinių. Jos intuityvus programų kūrimo įrankis, lankstus įrašų valdymas ir integruotas darbo eigos variklis leidžia organizacijoms modeliuoti bet kokį verslo procesą – nuo potencialių klientų sekimo iki atitikties darbo eigų – ir diegti jį, nekuriant jokių užpakalinių paslaugų nuo nulio.

Savarankiškai talpinant Corteza savo VPS serveryje, tavo verslo duomenys visiškai kontroliuojami. Platforma palaiko LDAP, SAML ir OAuth2 įmonės autentifikavimui, detalų vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę ir REST/gRPC API sąsają, kuri integruojasi su esamais įrankiais. PostgreSQL užtikrina patikimą, keičiamo dydžio saugyklą visiems įrašams ir automatizavimo žurnalams.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Corteza savybės

Vaizdinis programėlių kūrėjas

Kurkite duomenų modelius, formas ir įrašų rodinius naudodami naršyklės pagrindu veikiančią „drag-and-drop“ sąsają, nerašydami jokio užpakalinės dalies kodo.

Integruotas CRM

„Corteza“ siūlo paruoštą naudoti CRM modulį, skirtą kontaktams, potencialiems klientams, paskyroms ir pardavimų srautams valdyti iš karto.

Darbo eigos automatizavimas

Sukurk kelių žingsnių automatizuotas darbo eigas, suaktyvinamas įrašų pakeitimais, tvarkaraščiais arba išorinėmis žiniatinklio jungtimis, kad pašalintum rankines užduotis.

Įmonės autentifikavimas

Integruojasi su LDAP, SAML ir OAuth2 teikėjais, kad komandos galėtų prisijungti naudodamos esamas įmonės tapatybės sistemas.

Smulkioji prieigos kontrolė

Nustatykite leidimus ištekliams ir operacijoms kiekvienam vaidmeniui, kad jautrūs duomenys ir administratoriaus veiksmai būtų tinkamai apriboti.

Integracijos vartai

Atverk pasirinktinius API galinius taškus ir prisijunk prie išorinių paslaugų per integruotą integracijos šliuzą be trečiųjų šalių tarpinės programinės įrangos.

Kodėl verta naudoti Corteza Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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