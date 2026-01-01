Įdiek Manyfold vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama skaitmeninių išteklių valdymo sistema, skirta organizuoti, žymėti ir peržiūrėti tavo 3D spausdinimo modelių biblioteką.
Rinkis VPS planą Manyfold
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Manyfold
Manyfold yra atvirojo kodo skaitmeninių išteklių tvarkyklė, sukurta specialiai 3D spausdinimo entuziastams ir kūrėjams, kuriems reikia tvarkyti augančias STL, 3MF ir kitų modelių failų kolekcijas. Skirtingai nei bendrosios failų tvarkyklės, Manyfold natūraliai supranta 3D failus, generuoja miniatiūras ir interaktyvias peržiūras, seka kūrėjus ir licencijas bei grupuoja susijusias dalis į loginius modelius su žymėmis, aprašymais ir pasirinktiniais metaduomenimis.
Paleidus Manyfold savo VPS serveryje, tūkstančiai mokamų ir nemokamų modelių, kuriuos renkate iš tokių svetainių kaip MakerWorld, Printables ir Thingiverse, lieka visiškai tavo kontrolėje, o federacinis ActivityPub sluoksnis leidžia tau dalytis kolekcijomis su kitais kūrėjais, neperduodant savo bibliotekos uždarai prekyvietei.
Pagrindinės Manyfold savybės
Interaktyvios 3D peržiūros
Pasuk ir apžiūrėk STL, 3MF, OBJ ir kitus formatus tiesiogiai naršyklėje, neparsiunčiant ir neatidarant pjaustyklės.
Išmanusis žymėjimas ir metaduomenys
Tvarkyk modelius naudodami hierarchines žymas, kūrėjus, licencijas ir pasirinktinius laukus, kad tavo biblioteka išliktų ieškoma jai augant.
Daugelio vartotojų kolekcijos
Dalinkis bibliotekomis su šeimos ar klubo nariais, naudojant detalius vartotojo leidimus ir vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę.
Federuotas bendrinimas
Gali sekti kitas Manyfold instancijas per ActivityPub, kad atrastum ir keistumeisi modeliais, nepriklausomai nuo centrinės prekyvietės.
OIDC vienkartinis prisijungimas
Integruokite Manyfold į Authentik, Keycloak arba bet kurį OIDC teikėją, kad centralizuotumėte autentifikavimą visoje savo savarankiškai valdomoje infrastruktūroje.
Automatinis bibliotekos nuskaitymas
Įkelkite esamų modelių aplankus į saugyklos tomą, o „Manyfold“ juos importuoja, deduplikuoja ir indeksuoja nedelsiant.
Kodėl verta naudoti Manyfold Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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