Įdiek Halo vienu spustelėjimu.
Moderni atvirojo kodo TVS, skirta kurti tinklaraščius, svetaines ir turiniu pagrįstas svetaines su įskiepių parduotuve.
Rinkis VPS planą Halo
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Halo
Halo yra visiškai atvirojo kodo, moderni turinio valdymo sistema, sukurta naudojant „Spring Boot“ ir reaktyvią „PostgreSQL“. Ji siūlo gausią įskiepių ir temų prekyvietę, blokinį redaktorių, kelių turinio tipų publikavimą ir tvarkingą administratoriaus konsolę – todėl tinka viskam: nuo asmeninių tinklaraščių iki įmonių svetainių.
Turėdama daugiau nei 39 000 „GitHub“ žvaigždučių ir aktyviai vystoma, Halo yra viena plačiausiai naudojamų savarankiškai hostinamų TVS platformų. Savarankiškas hostinimas tavo VPS serveryje suteikia tau visišką turinio kontrolę, jokių mokesčių už įrašus ir lankstumą išplėsti platformą įskiepiais, be apribojimų dėl prenumeratos lygio.
Pagrindinės Halo savybės
Įskiepių prekyvietė
Išplėsk Halo su bendruomenės įskiepiais, skirtais SEO, komentarams, paieškai, socialiniam dalijimuisi ir dar daugiau – įdiegiami tiesiai iš administratoriaus konsolės.
Temos sistema
Pakeisk arba tinkink savo svetainės išvaizdą naudodamas visapusišką temų variklį ir aktyvią bendruomenės temų prekyvietę.
Blokinis redaktorius
Kurk turtingą turinį su šiuolaikiniu blokų redaktoriumi, palaikančiu paveikslėlius, įterptąjį turinį, kodo blokus ir pasirinktinius išdėstymus, neliečiant HTML.
Įvairūs turinio tipai
Skelbkite įrašus, puslapius ir akimirkas (mikroblogus) iš vienos platformos, patenkindami tiek ilgo, tiek trumpo formato turinio poreikius.
REST ir GraphQL API
Pateikite savo turinį per integruotas API, kad galėtumėte naudoti headless diegimus, mobiliąsias programėles ar trečiųjų šalių integracijas.
Kodėl verta naudoti Halo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.