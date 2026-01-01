Įdiek Weblate vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio vertimo valdymo platforma su glaudžia versijų kontrolės integracija sklandžiam lokalizavimo procesui.
Rinkis VPS planą Weblate
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Weblate
Weblate yra galinga atvirojo kodo vertimų valdymo platforma, kuri tiesiogiai integruojasi su Git, GitHub, GitLab ir Bitbucket, kad vertimai būtų sinchronizuoti su tavo kodo baze. Vertėjai dirba per intuityvią žiniatinklio sąsają, o pakeitimai automatiškai įkeliami atgal į tavo saugyklas, taip pašalinant rankinį failų keitimąsi ir sujungimo konfliktus.
Palaikydama daugiau nei 50 failų formatų, įmontuotą vertimo atmintį, mašininio vertimo pasiūlymus ir kokybės patikras, Weblate supaprastina kiekvieną lokalizavimo proceso žingsnį. Savarankiškas talpinimas tavo VPS pašalina vartotojo kainodaros apribojimus ir užtikrina nuosavų šaltinio eilučių konfidencialumą.
Pagrindinės Weblate savybės
Versijų valdymo integravimas
Automatinis vertimų sinchronizavimas su Git, GitHub, GitLab ir Bitbucket saugyklomis be rankinio failų keitimosi.
50+ failų formatų
Palaiko PO, XLIFF, JSON, „Android“ resursus, „iOS“ eilutes, „Java“ savybes ir dar dešimtis kitų vertimo formatų.
Vertimo atmintis
Pakartotinai naudok anksčiau išverstas eilutes įvairiuose projektuose, siekiant išlaikyti nuoseklumą ir pagreitinti lokalizavimo darbus.
Mašininis vertimas
Gauk automatinius vertimo pasiūlymus iš DeepL, Google Translate ir LibreTranslate, kad pagreitintum darbo eigą.
Kokybės patikros
Automatiškai aptikti vietos rezervavimo žymeklių klaidas, formatavimo problemas ir nenuoseklumus, dar prieš vertimams pasiekiant gamybą.
Darbo eigų peržiūra
Nustatykite patvirtinimo procesus su vaidmenimis pagrįstais leidimais, kad užtikrintumėte vertimo kokybę visoje komandoje.
Kodėl verta naudoti Weblate Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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