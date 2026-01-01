Įdiek Multi-Scrobbler vienu spustelėjimu.
Savitvarkis skrobimo centras, kuris registruoja muzikos perklausas iš Plex, Jellyfin, Spotify ir kitų į Last.fm, ListenBrainz arba Maloja.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Multi-Scrobbler
„Multi-Scrobbler“ sujungia visas vietas, kuriose klausaisi muzikos, su kiekviena paslauga, kuri ją seka. Užuot pasikliavus kiekvienos muzikos programėlės integruotu „scrobbling“ (kurio visiškai trūksta „Plex“ ir „Jellyfin“, ir kuris yra suskaidytas tarp „YouTube Music“, „Deezer“ ir „Subsonic“ klientų), „Multi-Scrobbler“ centralizuoja kiekvieną grojimą į vieną srautą. Jis palaiko daugiau nei 25 šaltinius ir vienu metu persiunčia klausymus į „Last.fm“, „ListenBrainz“, „Libre.fm“, „Maloja“, „Koito“ ir kitus tikslus.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje užtikrina, kad „scrobbler“ veiktų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, šalia kitų tavo medijos paslaugų, su viešais „OAuth“ atgalinio ryšio URL adresais, kuriuos gali pasiekti „Spotify“ ir „Last.fm“. Žiniatinklio prietaisų skydelis rodo tiesioginius klausymus, kiekvieno šaltinio statistiką ir išsamius žurnalus, neatskleidžiant tavo klausymosi istorijos trečiosios šalies SaaS.
Pagrindinės Multi-Scrobbler savybės
Universali šaltinių aprėptis
Stebi grojimus iš Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic klientų ir 25+ kitų muzikos grotuvų vienoje sistemoje.
Keli scrobble paskirties taškai
Persiunčia kiekvieną perklausą į Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito ir kitus tikslus vienu metu, be rankinio dubliavimo.
Tiesioginės būsenos skydelis
Žiniatinklio sąsaja rodo šiuo metu grojančius kūrinius, naujausius perklausų įrašus ir kiekvieno šaltinio statistiką, kad galėtum iš pirmo žvilgsnio patikrinti kiekvieną ryšį.
Išmanioji deduplikacija
Aptinka pasikartojančius klausymus, praneštus iš kelių šaltinių, grojančių tą patį kūrinį, ir pateikia kiekvieną grojimą tik vieną kartą į tavo „scrobble“ tikslus.
Webhook pranešimai
Siunčia „Now Playing“ atnaujinimus ir klaidas į Discord, Gotify, Ntfy arba Apprise, kad pastebėtum neveikiančias integracijas nepatikrinus prietaisų skydelio.
Kodėl verta naudoti Multi-Scrobbler Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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