Įdiek Dawarich vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama alternatyva Google Timeline, skirta sekti ir vizualizuoti visą tavo buvimo vietų istoriją interaktyviame žemėlapyje.
Rinkis VPS planą Dawarich
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dawarich
Dawarich yra savarankiškai valdoma „Google Timeline“ alternatyva, kuri leidžia tau kontroliuoti savo vietovių istoriją. Importuok duomenis iš „Google Maps Timeline“ eksportų, „OwnTracks“, „Strava“, „Immich“, GPX failų ir kitų šaltinių, kad sukurtum išsamią, ieškomą visų aplankytų vietų istoriją.
Platforma vizualizuoja tavo judėjimą interaktyviuose žemėlapiuose su šilumos žemėlapiais, maršrutų linijomis ir rūko efekto perdangomis. Integruota statistika rodo aplankytas šalis, ištirtus miestus ir bendrą nuvažiuotą atstumą, o kelionių įrankiai leidžia tau pažymėti keliones nuotraukomis ir užrašais. Šeimos vietovių dalijimasis su individualiais privatumo nustatymais leidžia ją naudoti namų ūkyje. Savarankiškas valdymas leidžia jautrius vietovių duomenis laikyti tik tavo infrastruktūroje, atokiau nuo „Google“ ir kitų trečiųjų šalių.
Pagrindinės Dawarich savybės
Daugelio šaltinių įkėlimas
Importuokite vietos duomenis iš Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, GPX failų ir kitų šaltinių, kad sukurtumėte išsamų istorinį įrašą.
Interaktyvūs žemėlapio rodiniai
Naršyk savo istoriją šilumos žemėlapiais, maršrutų linijomis ir karo rūko perdangomis visiškai interaktyviame žemėlapyje su pritaikomais sluoksniais.
Kelionių statistika
Pažiūrėk, kiek šalių ir miestų aplankei, kokį atstumą nukeliavai, ir stebėk, kiek dienų praleidai kiekvienoje šalyje.
Nuotraukų integravimas
Prijunk Immich arba Photoprism, kad uždėtum geografiškai pažymėtas nuotraukas ant žemėlapio ir susietum prisiminimus su konkrečiomis kelionėmis bei vietomis.
Šeimos vietos bendrinimas
Dalinkis savo buvimo vieta su šeimos nariais, išlaikydamas individualius privatumo nustatymus, kad kiekvienas asmuo nuspręstų, ką atskleidžia.
Kodėl verta naudoti Dawarich Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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