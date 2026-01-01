Įdiek COPS vienu spustelėjimu.
Lengvas PHP OPDS ir HTML serveris tavo Calibre el. knygų bibliotekai, optimizuotas dalijamajam talpinimui ir mažų resursų sąrankoms.
Rinkis VPS planą COPS
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su COPS
COPS („Calibre OPDS PHP serveris“) yra greita, tik skaitymui skirta alternatyva integruotam „Calibre“ turinio serveriui. Ji atveria esamą „Calibre“ biblioteką – standartinį
metadata.db failą – per paprastą HTML sąsają naršyklėms ir OPDS kanalą el. knygų skaityklėms, tokioms kaip „Moon+ Reader“, „KyBook“, „Aldiko“ ir „Marvin“. Kadangi ji veikia su paprastu PHP ir neturi savo duomenų bazės, ji išlieka jautri net ir su kuklia aparatine įranga ir paleidžiama per kelias sekundes.
Savarankiškas COPS talpinimas VPS serveryje suteikia mobiliųjų el. knygų skaityklėms greitą katalogo prieigos tašką, nereikalaujant nuolat veikiančios „Calibre“ darbalaukio programos, ir natūraliai dera su „Calibre-Web“ vartotojams, kurie nori tik skaitymui skirto viešo katalogo, atskirto nuo visos jų valdymo sąsajos.
Pagrindinės COPS savybės
Natyvus OPDS srautas
Integruotas OPDS 1.1 katalogas, kad mobilios skaitymo programėlės galėtų naršyti, ieškoti ir atsisiųsti iš tavo Calibre bibliotekos iš karto.
Nuskaito Calibre metadata.db
Tiesiogiai nurodo į tą pačią SQLite duomenų bazę, kurią naudoja Calibre – jokio importavimo, jokios dubliuotos bibliotekos, jokio sinchronizavimo žingsnio.
Lengvas pėdsakas
Grynas PHP be išorinės duomenų bazės, todėl išlieka greitas mažuose VPS planuose ir tvarko bibliotekas su tūkstančiais pavadinimų.
Skaityklė naršyklėje
Skaito EPUB failus tiesiogiai naršyklėje, naudojant Monocle, kad vartotojai galėtų peržiūrėti knygų ištraukas prieš atsisiųsdami.
Pasirinktinės temos ir konfigūracija
Reguliuojama kiekvienam egzemplioriui per
local.php – pasirinkti temą, nustatyti puslapio dydį, apriboti prieigą arba vienu metu prieiti prie kelių duomenų bazių.
Kodėl verta naudoti COPS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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