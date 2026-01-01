Įdiek Mailpit vienu spustelėjimu.
Lengvas el. pašto testavimo įrankis, kuris fiksuoja SMTP pranešimus ir juos rodo naršyklės pagrindu veikiančiame gautųjų laiške.
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Ką gali kurti su Mailpit
„Mailpit“ yra atvirojo kodo el. pašto testavimo ir derinimo įrankis, sukurtas kūrėjams. Jame veikia integruotas SMTP serveris, kuris perima visus siunčiamus el. laiškus iš tavo programų ir rodo užfiksuotus pranešimus tvarkingoje, ieškomoje žiniatinklio pašto dėžutėje – niekada nesiunčiant laiškų tikriems gavėjams. Tai leidžia saugiai testuoti el. pašto pranešimų srautus, tobulinti el. pašto šablonus ir tikrinti SMTP konfigūracijas kūrimo ir testavimo aplinkose.
„Mailpit“ yra modernus, aktyviai prižiūrimas „MailHog“ (kuris nebeprižiūrimas) pakaitalas. Jis pateikiamas kaip vienas lengvas dvejetainis failas su greita „SQLite“ pagrindu veikiančia pranešimų saugykla, viso teksto paieška, HTML el. pašto atvaizdavimu, REST API ir pasirenkamu SMTP bei vartotojo sąsajos autentifikavimu – visa tai su nereikšmingu atminties pėdsaku.
Pagrindinės Mailpit savybės
SMTP el. pašto surinkimas
Veikia kaip SMTP serveris, perimantis siunčiamus laiškus iš bet kurios programos ir užkertantis kelią atsitiktiniam jų pristatymui į tikrus el. pašto adresus kūrimo metu.
Naršyklės gautieji
Peržiūrėk, ieškok ir tikrink visus užfiksuotus pranešimus reaguojančioje žiniatinklio vartotojo sąsajoje su visišku HTML atvaizdavimu, šaltinio rodiniu ir mobiliesiems pritaikytu išdėstymu.
REST API prieiga
Užklauskite, ištrinkite ir valdykite pranešimus programiškai, naudodami dokumentuotą REST API, taip įgalindami integraciją su automatizuotais testavimo rinkiniais ir CI/CD konvejeriais.
Visatekstė paieška
Ieškokite laiško temos, siuntėjo ir gavėjo adresų bei laiško turinio, kad greitai rastumėte konkrečius el. laiškus testavimo metu.
Žinučių žymėjimas
Automatiškai žymėti pranešimus pagal tipą – HTML, priedai, įterptieji paveikslėliai – greitam vizualiniam filtravimui dideliame bandomųjų el. laiškų kiekyje.
Kodėl verta naudoti Mailpit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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