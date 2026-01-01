Iki 69 % nuolaida CodiMD

Įdiek CodiMD vienu spustelėjimu.

Realaus laiko bendradarbiavimo „markdown“ redaktorius, skirtas komandoms kartu rašyti dokumentaciją, posėdžių užrašus ir pristatymus.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek CodiMD vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su CodiMD

CodiMD yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas realaus laiko bendradarbiavimo markdown redaktorius, sukurtas HackMD pagrindu. Jis leidžia keliems komandos nariams vienu metu redaguoti tą patį dokumentą su momentiniu sinchronizavimu, todėl puikiai tinka techninei dokumentacijai, sprintų užrašams, architektūros sprendimų įrašams ir bet kokio pobūdžio bendradarbiavimo rašymui. Padalinto ekrano redaktorius atvaizduoja markdown realiuoju laiku, todėl rašytojai visada tiksliai mato, kaip atrodys jų turinys.

Savarankiškas CodiMD talpinimas reiškia, kad tavo užrašai ir dokumentai niekada nepraeina per trečiųjų šalių serverius, o tai svarbu organizacijoms, tvarkančioms vidines strategijas, klientų informaciją ar technines specifikacijas. Visi duomenys lieka tavo PostgreSQL duomenų bazėje, palaikomoje VPS, ir tu kontroliuoji, kas gali registruotis ir pasiekti platformą. Šis diegimas suporuoja CodiMD serverį su PostgreSQL, kad būtų užtikrintas patikimas dokumentų ir naudotojų saugojimas.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės CodiMD savybės

Bendradarbiavimas realiu laiku

Keli autoriai redaguoja tą patį dokumentą vienu metu, su tiesiogine sinchronizacija ir individualiais žymekliais.

Sodrus Markdown atvaizdavimas

Atvaizduok diagramas, UML schemas, matematines formules, kodo blokus su sintaksės paryškinimu ir įterptąją mediją iš „Markdown“.

Pristatymo režimas

Konvertuok bet kurį „Markdown“ dokumentą į skaidrių pristatymą, nepaliekant redaktoriaus.

Versijų istorija

Naršykite ir atkurkite ankstesnes bet kokio dokumento versijas, kad joks bendradarbiavimo metu atliktas pakeitimas niekada nebūtų visam laikui prarastas.

Keli eksportavimo formatai

Eksportuoti dokumentus į PDF, HTML arba neapdorotu „Markdown“ formatu, kad prireikus galėtum dalytis turiniu už platformos ribų.

Kodėl verta naudoti CodiMD Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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