Įdiek CodiMD vienu spustelėjimu.
Realaus laiko bendradarbiavimo „markdown“ redaktorius, skirtas komandoms kartu rašyti dokumentaciją, posėdžių užrašus ir pristatymus.
Rinkis VPS planą CodiMD
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su CodiMD
CodiMD yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas realaus laiko bendradarbiavimo markdown redaktorius, sukurtas HackMD pagrindu. Jis leidžia keliems komandos nariams vienu metu redaguoti tą patį dokumentą su momentiniu sinchronizavimu, todėl puikiai tinka techninei dokumentacijai, sprintų užrašams, architektūros sprendimų įrašams ir bet kokio pobūdžio bendradarbiavimo rašymui. Padalinto ekrano redaktorius atvaizduoja markdown realiuoju laiku, todėl rašytojai visada tiksliai mato, kaip atrodys jų turinys.
Savarankiškas CodiMD talpinimas reiškia, kad tavo užrašai ir dokumentai niekada nepraeina per trečiųjų šalių serverius, o tai svarbu organizacijoms, tvarkančioms vidines strategijas, klientų informaciją ar technines specifikacijas. Visi duomenys lieka tavo PostgreSQL duomenų bazėje, palaikomoje VPS, ir tu kontroliuoji, kas gali registruotis ir pasiekti platformą. Šis diegimas suporuoja CodiMD serverį su PostgreSQL, kad būtų užtikrintas patikimas dokumentų ir naudotojų saugojimas.
Pagrindinės CodiMD savybės
Bendradarbiavimas realiu laiku
Keli autoriai redaguoja tą patį dokumentą vienu metu, su tiesiogine sinchronizacija ir individualiais žymekliais.
Sodrus Markdown atvaizdavimas
Atvaizduok diagramas, UML schemas, matematines formules, kodo blokus su sintaksės paryškinimu ir įterptąją mediją iš „Markdown“.
Pristatymo režimas
Konvertuok bet kurį „Markdown“ dokumentą į skaidrių pristatymą, nepaliekant redaktoriaus.
Versijų istorija
Naršykite ir atkurkite ankstesnes bet kokio dokumento versijas, kad joks bendradarbiavimo metu atliktas pakeitimas niekada nebūtų visam laikui prarastas.
Keli eksportavimo formatai
Eksportuoti dokumentus į PDF, HTML arba neapdorotu „Markdown“ formatu, kad prireikus galėtum dalytis turiniu už platformos ribų.
Kodėl verta naudoti CodiMD Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.