Įdiek Redpanda Console vienu spustelėjimu.
Programuotojams patogi žiniatinklio sąsaja, skirta valdyti Kafka ir Redpanda telkinius, temas, vartotojų grupes ir tiesioginius pranešimų srautus.
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Ką gali kurti su Redpanda Console
„Redpanda Console“ yra atvirojo kodo žiniatinklio vartotojo sąsaja, sukurta „Redpanda Data“, skirta „Kafka“ suderinamiems srautiniams klasteriams tikrinti ir valdyti. Ji per vieną sąsają atskleidžia temas, skaidinius, poslinkius, vartotojų grupes, schemas, prieigos kontrolės sąrašus (ACL) ir tiesioginius pranešimų duomenis, su integruotu JSON, Avro, Protobuf ir MessagePack dekodavimo palaikymu.
Šis diegimas vienu paspaudimu pristato „Console“ kartu su integruotu „Redpanda“ brokeriu, kad gautum veikiantį „Kafka-API“ galinį tašką, schemų registrą ir administratoriaus API, kai tik paleidžiamas konteineris. Savidiegiant savo VPS serveryje, įvykių duomenys, klientų duomenys ir srauto metaduomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už brokerį už SaaS paslaugas.
Pagrindinės Redpanda Console savybės
Tiesioginė žinučių žiūryklė
Srautinkite įrašus iš bet kurios temos realiuoju laiku su keliavimu laiku, paieška ir dekodavimu pagal lauką, skirtais JSON, Avro ir Protobuf duomenų paketams.
Temų valdymas
Kurti, konfigūruoti ir šalinti temas, redaguoti saugojimo ir skaidinių nustatymus bei kurti bandomuosius pranešimus tiesiai iš naršyklės.
Vartotojų grupės įžvalgos
Patikrink grupės narius, vėlavimą kiekvienai skaidai ir poslinkius, kad galėtum derinti užstrigusius vartotojus, nesigilinant į CLI įrankius.
Schema Registry įdiegta
Naršyti Avro, JSON Schema ir Protobuf objektus, peržiūrėti versijų istoriją ir patikrinti suderinamumą prieš diegiant pakeitimus.
Įterptasis Redpanda brokeris
Komplektuojama su visiškai sukonfigūruotu Redpanda brokeriu, atveriančiu Kafka API, schemų registrą ir administravimo API, kad būtų galima iškart testuoti.
Suderinamas su „Kafka“ API
Prijunk Console prie bet kurio išorinio Kafka, Confluent Cloud, MSK ar Redpanda telkinio, nukreipiant jį į esamus brokerius.
Kodėl verta naudoti Redpanda Console Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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